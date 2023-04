Previsioni Meteo Marche: mattinata di Pasqua nuvolosa, schiarite nel pomeriggio

MeteoWeb

Cielo irregolarmente nuvoloso nella prima parte della giornata di Pasqua nelle Marche, per le nubi in ingresso dal mare. Attese schiarite sempre più ampie nel pomeriggio a partire dai settori settentrionali. Secondo le previsioni del Centro Multirischi regionale in mattinata sono attese piogge sparse e possibili nevicate sopra i 1.200 metri di quota. Domani, Pasquetta, il cielo si presenterà sereno o irregolarmente nuvoloso. Il mare sarà mosso e le temperature, lunedì, faranno registrare un lieve rialzo.

