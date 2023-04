Le Previsioni Meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza fino al 7 maggio

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 7 maggio.

10 – 16 Aprile 2023

La prima settimana è caratterizzata dall’espansione di un’area anticiclonica sul Mediterraneo, in possibile indebolimento solo verso il termine del periodo. Infatti, le precipitazioni risultano marcatamente al di sotto della media al Nord e sull’Alto Tirreno, mostrando solamente un debole segnale superiore alla norma sull’area ionica, per via della presenza di un campo depressionario in traslazione dal Mediterraneo meridionale verso est a inizio settimana. Le temperature mostrano un debole segnale sotto la media del periodo al Centro-Sud, in linea con i valori primaverili al Nord.

17 – 23 Aprile 2023

Nella seconda settimana sembra prevalere una rapida risalita del campo di pressione. Le precipitazioni risultano al di sotto del periodo al Nord e sulle regioni tirreniche, nella norma altrove. Le temperature si riallineano a quelle tipiche della stagione, mostrando un segnale superiore alla media al Centro e al Settentrione.

24 – 30 Aprile 2023

Nell’ultima settimana di aprile lo scenario più probabile mostra flussi miti da ovest. La distribuzione dell’anomalia di precipitazione e di temperatura è in linea su tutto il territorio.

1 – 7 Maggio 2023

Nella prima settimana di maggio continua a prevalere un flusso occidentale sul Mediterraneo, con possibile risalita del campo di pressione dal Medio Atlantico verso il Mediterraneo. I valori precipitativi mostrano un segnale debole e incerto, mentre le temperature evidenziano valori superiori su buona parte del Paese.