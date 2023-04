Previsioni Meteo, nuova allerta per un’altra enorme ondata di maltempo

MeteoWeb

Concluse le festività Pasquali trascorse con condizioni meteo tipicamente invernali, quale sarà l’evoluzione successiva del tempo sull’Italia? Tra Martedì 11 e Mercoledì 12 Aprile avremo una breve tregua con temperature in aumento e ampie schiarite in tutto il Paese, ma già nel pomeriggio-sera di Mercoledì tornerà il maltempo al Nord con piogge sparse e qualche temporale localmente intenso tra Piemonte e Lombardia. Sarà l’antipasto di una nuova violenta ondata di maltempo proveniente dall’oceano Atlantico che determinerà dapprima fenomeni molto violenti al Nord, poi si sposterà al Centro/Sud, determinando un lungo periodo estremamente piovoso in tutt’Italia.

L’ingresso della perturbazione sarà impetuoso, nel pomeriggio di Giovedì 13 Aprile quando si preannunciano fenomeni meteo molto violenti al Nord. E’ alto il rischio di supercelle temporalesche in pianura Padana con temporali violentissimi, grandinate e possibili tornado tra Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Stavolta sono previste anche precipitazioni particolarmente abbondanti: una manna dal cielo contro la siccità.

Da Venerdì in poi, il maltempo si concentrerà al Centro/Sud, pur insistendo anche al Nord. Nel weekend (Sabato 15 e Domenica 16) si prospettano forti piogge e temporali in tutte le Regioni meridionali, ancora una volta con freddo anomalo e nevicate sui rilievi appenninici come se fossimo ancora in pieno inverno. Una situazione che persisterà anche all’inizio della prossima settimana, almeno Lunedì 17 e Martedì 18 Aprile.

Continuerà, quindi, la grande anomalia fredda di questo mese di Aprile che ormai è inevitabile che si concluda con anomalie termiche negative rispetto alle medie storiche a livello nazionale, e in modo particolare al Centro/Sud. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: