Previsioni Meteo: forte maltempo al Nord, “domani fenomeni intensi in 2 regioni”

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 19 e 20 aprile, evidenziando l’arrivo dell’instabilità anche al Nord Italia, raggiunto da piogge e temporali tra oggi e domani.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 19 aprile 2023

Al Nord, poco nuvoloso sul Nord Ovest con qualche addensamento dalla tarda mattinata su Alpi occidentali ed Appennino ligure dove si potranno avere isolati brevi rovesci; annuvolamenti sparsi sulle restanti regioni con nubi in intensificazione a ridosso dei rilievi appenninici, alpini e prealpini con associati rovesci e temporali, da isolati su Appennino e Lombardia, a sparsi sulle restanti aree; i fenomeni a fine giornata si attenueranno sull’Appennino emiliano-romagnolo mentre insisteranno su Prealpi lombarde e sul Triveneto dove potranno sconfinare anche nelle aree di pianura; quota neve in calo fino 1400-1600 metri sulle Alpi orientali.

Al Centro e Sardegna, schiarite alternate ad annuvolamenti sparsi più compatti su Versilia, basso Lazio e Abruzzo dove si potranno avere isolati residui piovaschi; nel corso della mattinata nuvolosità in nuovo aumento che si concentrerà prevalentemente sulle aree interne e sarà associata a piogge o rovesci sparsi ed isolati temporali in miglioramento dalla sera.

Al Sud e Sicilia, poche nubi sulla Sicilia più consistenti sull’area settentrionale dell’isola; nuvolosità irregolare sul resto del Sud con qualche addensamento su aree tirreniche e Puglia associato a brevi rovesci o temporali; nel corso della mattinata la nuvolosità tenderà ad intensificarsi e a concentrarsi a ridosso delle aree interne montuose con associate associate precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale in esaurimento serale.

Temperature massime in aumento al Centro, su Alpi occidentali, Molise, Campania settentrionale, Calabria e Sicilia, in lieve flessione su Veneto e Friuli Venezia Giulia, stazionarie sul resto del Paese.

Venti generalmente deboli variabili con temporanei rinforzi da nord sui settori adriatici e ionici e da Ovest su Sicilia e Calabria tirrenica; dalla sera intensificazione del vento da Sud-Sud Ovest sulla Liguria e da Est sulla Pianura Padana.

Per quanto riguarda i mari, saranno localmente mossi al largo lo ionio, il medio e basso Adriatico ed il Tirreno sud orientale ma con moto ondoso in attenuazione; poco mossi i restanti mari con moto ondoso in aumento nel Canale di Sardegna e nello Stretto di Sicilia al largo.

Il bollettino per domani 20 aprile 2023

Al Nord, molte nubi su tutte le regioni con precipitazioni a carattere di rovescio o temporali; fenomeni temporaleschi localmente più intensi su Emilia-Romagna e bassa Lombardia. Attese precipitazioni abbondanti sul Piemonte settentrionale, nevose oltre i 1600 metri. Quota neve in calo fino a 1400-1600 metri sulle alpi orientali.

Al Centro e Sardegna, cielo sereno o poco nuvoloso ma con progressivo aumento della nuvolosità compatta a ridosso delle aree montuose con qualche rovescio o isolato temporale pomeridiani.

Al Sud e Sicilia, alternanza di schiarite e annuvolamenti, più consistenti a ridosso dell’appennino dove saranno possibili deboli piogge nelle ore centrali della giornata.

Temperature minime in lieve flessione su Veneto, Friuli-Venezia Giulia, alta Toscana e Campania, in aumento su Umbria e isole maggiori, stazionarie altrove; massime in diminuzione al Nord e sulla Toscana, in aumento al Sud e sulla Sardegna, senza variazioni sul resto del Paese.

Venti moderati orientali sulla Pianura Padana, da Sud sulla Liguria; da debole a localmente moderati da Nord-Est sulla Sicilia; deboli meridionali sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, sarà da mosso a molto mosso sullo Stretto di Sicilia; mossi Mar Ligure, Canale di Sardegna e Ionio meridionale; poco mossi i restanti mari.