Previsioni Meteo: oggi “fenomeni intensi” al Nord

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 20 e 21 aprile, evidenziando l’arrivo del maltempo anche al Nord Italia, raggiunto da piogge e temporali.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 20 aprile 2023

Al Nord, cielo generalmente molto nuvoloso, con piogge, rovesci o temporali su Piemonte, Lombardia, Triveneto e Nord dell’Emilia-Romagna; i fenomeni risulteranno intensi in particolare su quest’ultima, Piemonte e Lombardia; precipitazioni a carattere nevoso dai 1300-1500 metri sulle alpi centro-orientali; tendenza ad estensione del maltempo alle restanti regioni, mentre dal tardo pomeriggio vi sarà un temporaneo miglioramento a partire dalle coste del Veneto e Romagna.

Al Centro e Sardegna, annuvolamenti sparsi sulle regioni peninsulari, in intensificazione dalla tarda mattinata sulle aree interne, associati a rovesci sparsi ed isolati temporali da meta’ giornata, in attenuazione dal tramonto. Sulla Sardegna poco nuvoloso, con aumento della nuvolosità cumuliforme nelle ore centrali sulle aree interne. Riduzioni di visibilità per foschie e locali banchi di nebbia lungo i litorali e nelle vallate interne, in rapida attenuazione ed in nuova formazione dalla tarda serata.

Al Sud e Sicilia, sulle aree peninsulari cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con qualche addensamento più compatto tra Molise, Campania e Basilicata; tendenza ad aumento della nuvolosità cumuliforme su Puglia ed aree interne delle restanti regioni, con isolati rovesci o temporali nelle ore centrali, in esaurimento dalla tarda serata. Cielo velato sulla Sicilia, con addensamenti a sviluppo diurno sull’area centro-orientale dell’isola, associati ad isolati rovesci. Riduzioni di visibilità per foschie localmente dense su puglia ed aree interne e litorali di Campania e Basilicata, in rapido diradamento.

Temperature minime in lieve diminuzione sulle regioni settentrionali; in lieve aumento su Sicilia, Sardegna e Calabria; senza variazioni di rilievo altrove. Massime in deciso calo al Nord; in decremento su Toscana, Umbria, Marche e Lazio; in lieve aumento al Sud e Sicilia; pressoché stazionarie sulla Sardegna.

Venti moderati, da Est sulla Pianura Padana e meridionali sulla Liguria; deboli variabili sul resto del Nord. Da deboli a moderati orientali sulla Sicilia, con locali rinforzi sui litorali meridionali. Deboli meridionali sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, sarà da mosso a molto mosso il Canale di Sardegna e lo Stretto di Sicilia. Mosso il Mar Ligure. Da poco mosso a mosso lo Ionio meridionale, con moto ondoso in rapido aumento. Poco mossi i restanti bacini, in incremento da metà giornata le aree meridionali del Mar di Sardegna e del Rirreno sud-occidentale.

Il bollettino per domani 21 aprile 2023

Al Nord, cielo molto nuvoloso con fenomeni sparsi, diffusi su Piemonte e Lombardia dove potranno anche assumere carattere temporalesco e risultare nevosi sulla catena alpina oltre i 1400/1500 metri. Graduale miglioramento dal pomeriggio soprattutto in pianura, con schiarite che dalle ore serali andranno ad interessare anche la Liguria, mentre su rilievi e zone pedemontane permarrà della nuvolosità compatta seppur con fenomeni in assorbimento.

Al Centro e Sardegna, cielo molto nuvoloso sulla Toscana settentrionale oltre che su Marche e Abruzzo, con deboli precipitazioni, anche in forma di rovescio, in estensione nelle ore centrali alle restanti aree interne della Toscana, all’Umbria e al Lazio. Bel tempo sulla Sardegna, con qualche nube ad evoluzione diurna a ridosso dei rilievi, soprattutto quelli orientali.

Al Sud e Sicilia, cielo per lo più velato sulle regioni peninsulari, con qualche addensamento un po’ più consistente tra mattino e pomeriggio in prossimità dei rilievi appenninici, dove saranno possibili occasionali piovaschi e isolati rovesci. Generale miglioramento dalle ore pomeridiane con ampi rasserenamenti, eccezion fatta per qualche innocuo annuvolamento serale su Molise, Puglia garganica, Salento e Sicilia.

Temperature minime in flessione su Nord Piemonte, rilievi marchigiani ed Umbria; in rialzo sulle restanti zone alpine centro occidentali, pianura emiliano-romagnola, regioni meridionali tirreniche ed isole maggiori; pressoché stazionarie sul resto d’Italia; massime in aumento su Lombardia, Triveneto, levante ligure, Umbria, regioni centrali tirreniche, restanti aree appenniniche centrali, Campania, Sardegna e Sicilia meridionale; in diminuzione su Piemonte e rilievi emiliano-romagnoli; senza variazioni di rilievo sul rimanente territorio.

Venti da deboli a localmente moderati nordorientali su Calabria ionica e Sicilia; deboli orientali sulla Pianura Padana e variabili sul resto d’Italia.

Per quanto riguarda i mari, saranno da mossi a molto mossi Stretto di Sicilia e basso Ionio; generalmente mossi canale di Sardegna e Tirreno meridionale ad Ovest; da poco mosso a mosso il Mar di Sardegna; poco mosso, tendente a mosso lo Ionio settentrionale; poco mossi gli altri bacini.