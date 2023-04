Previsioni Meteo: oggi piogge residue al Nord

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 21 e 22 aprile, evidenziando un miglioramento della situazione meteo, in particolare domani.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 21 aprile 2023

Al Nord, cielo molto nuvoloso con rovesci e temporali tra notte e primo mattino sulle zone pedemontane e sui rilievi centrali, da moderati a fino a localmente intensi tra Piemonte e Lombardia; estensione durante il giorno con piovaschi e rovesci isolati in Pianura Padana fino all’Emilia Romagna e sulle pianure dell’Adriatico; tendenza al miglioramento in serata ma con nuvolosità diffusa.

Al Centro e Sardegna, cielo parzialmente nuvoloso con tendenza all’aumento durante il giorno nelle zone interne con rovesci e temporali associati specie tra Marche e Abruzzo, in maniera molto sporadica su Toscana e Lazio; cielo sereno o poco nuvoloso sulla Sardegna con saltuari addensamenti durante il pomeriggio.

Al Sud e Sicilia, cielo poco nuvoloso con maggiori addensamenti sulle zone peninsulari con possibili rovesci e isolati temporali su Molise e Puglia settentrionale, in estensione al pomeriggio al resto della Puglia interna, Basilicata e Campania interna; tendenza al miglioramento in serata.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento specie al nordest, sul Tirreno e sulle isole maggiori; massime in generale aumento, specie sulla Pianura Padana.

Venti generalmente deboli con locali rinforzi al Nord specie nelle zone temporalesche; tendenza al rinforzo e settentrionali durante il giorno su tutte le regioni, specialmente specialmente da nord nordest sulla Sicilia.

Per quanto riguarda i mari, saranno da mossi a molto mossi lo Stretto di Sicilia e lo ionio meridionale; da poco mossi a mossi il Canale di Sardegna e il Tirreno meridionale; da quasi calmi a poco mossi gli altri mari.

Il bollettino per domani 22 aprile 2023

Al Nord, addensamenti compatti intervallati da estese velature. In serata aumento delle nubi significative su tutte le regioni, con isolati fenomeni lungo i rilievi occidentali.

Al Centro e Sardegna, cielo sereno o poco nuvoloso con velature nella seconda parte della giornata.

Al Sud e Sicilia, ampie schiarite i poche nubi, con un moderato aumento delle nubi cumuliformi durante le ore centrali sulle regioni tirreniche, accompagnate da locali deboli fenomeni.

Temperature minime in diminuzione sulla Pianura Padana, Sicilia e Valle d’Aosta. Stazionarie o in lieve aumento sul resto del Paese; massime in aumento al Centro-Nord ed aree costiere ioniche. Stazionarie sul resto del Paese.

Venti deboli di direzione variabile.

per quanto riguarda i mari, saranno poco mossi Mar Ligure, Tirreno ed Adriatico centrosettentrionale; mossi i restanti mari.