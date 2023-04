Previsioni Meteo: domani nuova perturbazione

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 22 e 23 aprile, evidenziando per oggi una giornata all’insegna della stabilità atmosferica, mentre domani il Nord Italia verrà lambito da una perturbazione.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 22 aprile 2023

Al Nord, annuvolamenti compatti su Alpi e Prealpi ma con bassa probabilità di deboli piovaschi nel pomeriggio; estesa nuvolosità con alte velature anche spesse sul resto del Nord. Dalla sera aumento di nubi medio-basse a partire dalle regioni di Nord-Ovest.

Al Centro e Sardegna, inizialmente cielo sereno ma con progressivo aumento di nubi alte ad iniziare dalla Toscana. Nel corso del pomeriggio addensamenti più consistenti sul settore appenninico con brevi e isolati rovesci, più probabili su Abruzzo e basso Lazio.

Al Sud e Sicilia, cielo sereno o poco nuvoloso ma con nubi compatte associate a rovesci sulle aree appenniniche nelle ore più calde, specie quelle della Calabria.

Temperature minime in leggero rialzo su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Sardegna, stazionarie sul resto del Paese; massime in aumento su tutto il Paese, più marcato sulle regioni settentrionali.

Venti generalmente deboli variabili.

Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi parte meridionale di Stretto di Sicilia e di Mar Ionio; mossi Mar e Canale di Sardegna e restante Ionio; poco mossi gli altri bacini.

Il bollettino per domani 23 aprile 2023

Al Nord, cielo molto nuvoloso su Alpi e Prealpi e irregolarmente nuvoloso altrove, ma con schiarite sulla Pianura Padana. Le precipitazioni interesseranno dapprima l’area prealpina al mattino per poi estendersi alle restanti aree montuose e all’alta pianura nel pomeriggio, dove potranno svilupparsi anche isolati temporali. Quota neve sulle Alpi oltre i 2000 metri.

Al Centro e Sardegna, estesa nuvolosità medio-alta seguita da ampie schiarite pomeridiane. Dalla sera nubi compatte in graduale aumento su Toscana eSardegna occidentale.

Al Sud e Sicilia, inizialmente cielo sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi alte e stratificate. Dal pomeriggio formazione di addensamenti compatti sulle aree montuose e pedemontane con deboli piogge e isolati temporali ma in attenuazione serale.

Temperature minime stazionarie o al più in lieve rialzo al Sud, in aumento sul resto del Paese; massime in calo su Alpi e Prealpi, in aumento sulle regioni adriatiche centrali e meridionali, senza variazioni di rilievo altrove.

Venti inizialmente deboli variabili ma in rotazione e in rinforzo da w/sw sull’appennino settentrionale e centrale dalla sera.

Per quanto riguarda i mari, saranno mossi Mar e Canale di Sardegna ma con moto ondoso in diminuzione; poco mosso il basso Adriatico; da poco mosso a mosso il Mar Ligure; mossi i restanti bacini.