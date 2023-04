Previsioni Meteo: torna l’alta pressione

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 26 e 27 aprile, evidenziando l’affermazione dell’alta pressione.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 26 aprile 2023

Al Nord, cielo irregolarmente nuvoloso con annuvolamenti compatti sulle aree alpine e prealpine con possibili lievi rovesci che risulteranno maggiormente probabili sul Triveneto, per l’intera giornata; tra mattina e pomeriggio potrà interessare i relativi rilievi del Triveneto; ampio soleggiamento sul resto del settore settentrionale con temporanei annuvolamenti per copertura medio alta stratiforme o velature sottili in rapido transito, nelle ore centrali sulle aree nord orientali e sull’Emilia-Romagna.

Al Centro e Sardegna, cielo parzialmente nuvoloso per addensamenti cumuliformi ad evoluzione diurna a ridosso dei rilievi appenninici e sulle aree pedemontane adiacenti, con possibili isolati piovaschi associati, in dissolvimento dalle prime ore serali; sul resto del settore peninsulare e sulla Sardegna cielo sereno o poco nuvoloso per velature alte e sottili in rapido transito, più spesse dalla tarda mattinata sull’isola.

Al Sud e Sicilia, cielo irregolarmente nuvoloso nella prima parte della giornata, caratterizzata da nubi diffuse, su Puglia, Calabria, aree interne ed appenniniche nonché Sicilia tirrenica, con possibili locali lievi piogge o deboli rovesci; nella seconda parte della giornata seguirà un rapido miglioramento con diminuzione delle precipitazioni ed ampie schiarite, eccezion fatta per l’area calabrese, ove il miglioramento e gli spazi di sereno giungeranno soltanto dalle prime ore serali; sul resto del settore meridionale peninsulare e dell’isola cielo terso e successivamente velato ad iniziare da quest’ultima.

Temperature valori minimi in flessione su gran parte del Nord, Toscana, Marche, Umbria, appennino laziale e Campania; in tenue rialzo su Sardegna e Calabria, nonché sulla Sicilia orientale; senza variazioni di rilievo sul restante territorio; valori massimi in aumento su aree alpine confinali centro occidentali, Triveneto, Emilia-Romagna, Sardegna centro orientale, Toscana, Marche, Lazio, Campania, Basilicata e coste meridionali siciliane; in flessione su Liguria, Abruzzo, regioni meridionali adriatiche, e Calabria ionica; pressoché stazionarie sul resto della penisola.

Venti deboli nord occidentali su isole maggiori, e regioni meridionali con residui rinforzi fino al pomeriggio/sera su Puglia, Basilicata e Calabria ionica; deboli orientali sulle altre regioni adriatiche; variabili sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, saranno da mossi a molto mossi basso Adriatico ed alto Ionio; poco mosso l’adriatico settentrionale; generalmente mossi tutti gli altri bacini, con moto ondoso in lenta attenuazione su Mar Ligure, Tirreno centro settentrionale e su parte del medio Adriatico.

Il bollettino per domani 27 aprile 2023

Al Nord, addensamenti cumuliformi su Alpi e Prealpi, con possibilità di occasionali piovaschi sui rilievi nord orientali; cielo per lo più velato sul resto del settentrione salvo qualche annuvolamento un po’ più consistente su Liguria e rilievi appenninici, con tendenza comunque ad ampie schiarite dalla serata.

Al Centro e Sardegna, cielo in prevalenza velato da nubi medio alte ma sempre in un contesto asciutto.

Al Sud e Sicilia, bel tempo con velature medio alte in transito. Locali annuvolamenti ad evoluzione diurna saranno possibili a ridosso dei rilievi, soprattutto quelli calabresi dove non si escludono occasionali fenomeni.

Temperature minime in aumento al Centro Nord ed in diminuzione al Sud; massime in diminuzione sulla Sicilia meridionale ed in aumento sul resto del Paese.

Venti deboli di direzione variabile.

Per quanto riguarda i mari, sarà da mosso a molto mosso lo Ionio, ma con moto ondoso in graduale attenuazione; generalmente poco mossi i restanti mari.