Previsioni Meteo: pioggia e neve, peggioramento al Nord da domani

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 11 e 12 aprile, evidenziando per oggi condizioni meteo stabili sull’Italia. Da domani al Nord inizierà ad affluire aria progressivamente più fredda.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 11 aprile 2023

Al Nord, nuvolosità compatta sulle aree alpine e sulla Liguria con possibilità di deboli piogge, mentre sulle aree di confine, deboli nevicate oltre i 1800-2000 metri; sul resto del Nord nubi medio alte ad iniziare dai settori occidentali, ma con scarsa possibilità di pioggia.

Al Centro e Sardegna, molto nuvoloso sulle regioni centrali, per nuvolosità soprattutto alta, poi nel corso del pomeriggio, la nuvolosità tenderà a divenire più compatta ed interesserà la Sardegna, l’Umbria e la Toscana, con la possibilità di qualche piovasco sulla parte più settentrionale della Toscana.

Al Sud e Sicilia, sulle regioni del sud inizialmente si avrà un ampio soleggiamento, tuttavia durante le ore pomeridiane, la nuvolosità tenderà ad aumentare, con nubi più consistenti su Campania, Calabria e sulla parte tirrenica della Basilicata, ma comunque in un contesto asciutto.

Temperature valori massimi e minimi in generale aumento su tutto il territorio.

Venti da deboli a moderati settentrionali al Centro e al Sud con qualche rinforzo sull’appennino meridionale, aree ioniche e Sicilia; deboli meridionali sulla Liguria e variabili sul restante settentrione.

Per quanto riguarda i mari, sarà molto mosso il basso Adriatico; da mossi a molto mossi Mar Ligure, Bocche di Bonifacio, Stretto di Sicilia, basso Adriatico e Ionio settentrionale; mosso il Tirreno meridionale; poco mosso l’alto Adriatico; da poco mossi a mossi i restanti bacini.

Il bollettino per domani 12 aprile 2023

Al Nord, cielo generalmente molto nuvoloso con neve nella notte ed al mattino sui rilievi di Trentino-Alto Adige e Veneto dai 1300-1500 metri. Nel pomeriggio, peggiora anche sul resto del Nord con precipitazioni sparse su regioni occidentali e Lombardia, in estensione serale anche a parte dell’Emilia ed al Triveneto, con la fenomenologia che diverrà più diffusa e frequente sull’area lombarda; quota neve sulla catena alpina in generale discesa fino ai 1500 metri.

Al Centro e Sardegna, al mattino molte nubi su Toscana ed Umbria in rapida estensione alle altre regioni peninsulari, anche con piogge e qualche rovescio atteso sulla porzione più settentrionale toscana; seguiranno ampie schiarite pomeridiane, salvo annuvolamenti diffusi che persisteranno su Nord Toscana e che interesseranno poi in serata anche le coste della regione ed il basso Lazio. Sulla Sardegna cielo poco nuvoloso o al più velato, ma con sensibile aumento di innocua copertura bassa e stratiforme da fine giornata.

Al Sud e Sicilia, mattinata all’insegna di una nuvolosità sempre più diffusa che dalle regioni peninsulari tirreniche si estenderà a quelle adriatiche, anche con qualche locale piovasco atteso su Campania, Basilicata e Calabria tirreniche; nel pomeriggio migliora invece su coste molisane, Puglia, Basilicata centrorientale e Calabria ionica con ampi rasserenamenti. Sulla Sicilia cielo generalmente sereno o al più caratterizzato da innocua copertura alta e sottile.

Temperature minime in calo sulla puglia salentina; senza variazioni di rilievo sulle alpi centroccidentali, bassa Lombardia, Emilia occidentale, Basilicata, Calabria e Sicilia; in rialzo sul resto del Paese; massime in leggero aumento su Toscana centromeridionale, Umbria, Lazio, rilievi marchigiani ed abruzzesi, coste molisane, Puglia, Basilicata e Calabria, più marcato sulle due isole maggiori; in diminuzione su Piemonte centrosettentrionale, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto centroccidentale e rilievi friulani; stazionarie sul resto d’Italia.

Venti generalmente deboli dai quadranti meridionali su Liguria ed al Centro-Sud con rinforzi dalla sera sulle aree appenniniche di Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna; deboli orientali in Val Padana e variabili sul resto del Nord.

Per quanto riguarda i mari, sarà da poco mosso a molto mosso il basso Ionio; generalmente poco mossi canale di Sardegna ed Adriatico, ma con moto ondoso in aumento a mosso dal pomeriggio/sera; mossi gli altri bacini, localmente molto mossi al mattino al largo il Mar Ligure ed il Tirreno centrale.