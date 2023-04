Previsioni Meteo: da oggi tornano freddo, maltempo e neve

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 12 e 13 aprile, evidenziando l’arrivo nelle prossime ore di una perturbazione che determinerà fasi di forte maltempo, molto vento e un brusco calo delle temperature.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 12 aprile 2023

Al Nord, annuvolamenti sparsi più compatti sul settore alpino, con deboli nevicate sulle aree di confine e sulle alpi orientali oltre i 1600-1800 metri, e sulla Liguria con la possibilità di qualche piovasco specie sul levante ligure; dal pomeriggio tendenza a intensificazione della nuvolosità e dei fenomeni con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, al Nord-Ovest e Lombardia in successiva estensione serale a parte dell’Emilia e al Triveneto; fenomeni un po’ più diffusi e consistenti interesseranno la Lombardia; la quota neve a fine giornata tenderà gradualmente a diminuire.

Al Centro e Sardegna, banchi di nubi basse sulle regioni peninsulari in diradamento nel corso della mattinata salvo a ridosso dei rilievi dove persisteranno anche nel pomeriggio; dal tardo pomeriggio-sera aumento della nuvolosità compatta sull’alta Toscana con possibili locali piovaschi; sulla Sardegna cielo sereno o al più velato.

Al Sud e Sicilia, sulla Sicilia cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con velature in transito; sul resto del Sud annuvolamenti sparsi di nubi basse, più compatte sui versanti tirrenici dove si potrù avere qualche debole pioggia; diradamento delle nubi sulle aree adriatiche e ioniche e solo in parte su quelli tirrenici dal pomeriggio.

Temperature massime in lieve aumento su Toscana centromeridionale, Umbria, Lazio, rilievi marchigiani, Sardegna e al Sud; aumento più marcato sulle isole maggiori; in diminuzione su Piemonte centrosettentrionale, Lombardia, Trentino-Alto Adige, veneto centro-occidentale e rilievi friulani, stazionarie sul resto d’Italia.

Venti deboli occidentali al meridione con qualche locale rinforzo e con tendenza a fine giornata a ruotare dai quadranti meridionali; -generalmente deboli meridionali su Liguria e al Centro con rinforzi dalla sera sulle aree appenniniche; venti moderati settentrionali a fine giornata sui settori alpini occidentali; deboli variabili sul resto del Bord con qualche rinforzo orientale in pianura padano-veneta.

Per quanto riguarda i mari, sarà molto mosso lo ionio meridionale con moto ondoso in attenuazione; generalmente poco mossi canale di Sardegna e Adriatico centro settentrionale con moto ondoso in aumento nel canale di Sardegna dal pomeriggio/sera; mossi gli altri bacini.

Il bollettino per domani 13 aprile 2023

Al Nord, molte nubi con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, più abbondanti su Lombardia e Friuli-Venezia Giulia. Dal pomeriggio attenuazione dei fenomeni con successive schiarite su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia occidentale. Attese nevicate su Alpi e Prealpi con quota neve in calo fino a 1200 metri, anche fino a 1000 metri su quelle orientali dove saranno più diffuse. Deboli nevicate, invece, sull’Appennino settentrionale oltre i 900-1000 metri.

Al Centro e Sardegna, nuvolosità in graduale aumento sulle regioni peninsulari con precipitazioni sparse, localmente anche a carattere temporalesco sulla Toscana. Dalla sera parziale attenuazione dei fenomeni sul versante adriatico. Quota neve sull’appennino oltre i 1200 metri; alternanza di schiarite e annuvolamenti sulla Sardegna, ma con nubi più consistenti in serata sull’area settentrionale dell’isola con associate piogge e locali rovesci.

Al Sud e Sicilia, cielo generalmente velato ma con nuvolosità più consistente a partire dal pomeriggio e possibilità di piogge sparse su area tirrenica e Puglia centromeridionale.

Temperature minime in diminuzione al Nord-Ovest e sul Triveneto, in rialzo al Centro-Sud, stazionarie altrove; massime in tenue aumento su Piemonte centrale, alta Toscana e al Sud, in calo altrove, più marcato sull’Emilia-Romagna occidentale.

Venti da Ovest/Nord-Ovest: forti sulla Sardegna, moderati con raffiche fino a forti altrove; attenuazione serale della ventilazione su regioni tirreniche peninsulari e Pianura Padana.

Per quanto riguarda i mari, saranno da mossi a molto mossi, fino ad agitati dalla sera Mar di Sardegna e Tirreno centrale.