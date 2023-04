Previsioni Meteo: freddo e temporali protagonisti oggi e domani

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 13 e 14 aprile, evidenziando una fase di maltempo, con pioggia, vento forte, neve e calo delle temperature.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 13 aprile 2023

Al Nord, molte nubi ovunque con piogge diffuse e locali temporali su Lombardia, levante ligure, Emilia-Romagna e Triveneto, particolarmente abbondanti per il Friuli-Venezia Giulia; le precipitazioni saranno invece più isolate sulle altre aree. Quota neve inizialmente intorno ai 1700 metri, in graduale calo fino a 1000-1200 per Alpi orientali e Appennino emiliano. Dal pomeriggio fenomeni in esaurimento e parziali rasserenamenti su regioni occidentali e Ovest Lombardia.

Al Centro e Sardegna, sul settore peninsulare nuvolosità in graduale aumento associata a piogge sparse e locali temporali, al mattino sull’alta Roscana, successivamente anche sulle altre regioni. Nevicate intorno ai 1200 metri. In serata i fenomeni si faranno più isolati e saranno limitati prevalentemente alle aree appenniniche mentre, al contempo, ci sarà spazio per parziali aperture su litorali e immediato entroterra. Sull’isola alternanza di schiarite e annuvolamenti con questi ultimi che saranno maggiormente compatti dalle ore serali quando saranno accompagnati da piogge e occasionali temporali sul settore occidentale.

Al Sud e Sicilia, cielo inizialmente sereno ma che tenderà gradualmente a coprirsi, anche in maniera consistente su aree tirreniche e Puglia centro-meridionale dove, dalla seconda parte del pomeriggio, sono attese piogge sparse.

Temperature massime in netta flessione al Nord, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, più attenuata per Marche e Abruzzo; in sensibile aumento al meridione.

Venti da moderati a forti di maestrale sulla Sardegna con raffiche fino a burrasca. Deboli o moderati meridionali altrove, tendenti a diventare occidentali o nord-occidentali e a rinforzare fino a burrasca o burrasca forte al Nord-Ovest, aree appenniniche, litorali tirrenici e Salento.

Per quanto riguarda i mari, saranno agitati il Mare di Sardegna e la porzione meridionale del Mar Ligure. Mossi gli altri mari con moto ondoso in complessivo aumento fino ad agitato per il Tirreno centrale.

Il bollettino per domani 14 aprile 2023

Al Nord, nuvolosità irregolare con ampie schiarite tra mattino e pomeriggio su Piemonte, Liguria, Lombardia e pianura emiliano romagnola, con qualche addensamento un po’ più consistente sui rilievi alpini; ancora molte nubi altrove con piogge, isolati temporali e nevicate sui relativi rilievi alpini e prealpini otre i 1200-1300 metri, oltre i 1000 metri su quelli appenninici; attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio con ampie schiarite sulle pianure orientali.

Al Centro e Sardegna, nuvolosità irregolare, a tratti compatta, con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale e qualche nevicata oltre i 1200 metri, con fenomeni comunque in assorbimento durante il pomeriggio.

Al Sud e Sicilia, cielo molto nuvoloso sulle regioni tirreniche con piogge sparse e isolati temporali in successiva attenuazione serale; alternanza tra schiarite e annuvolamenti sul resto del Sud, con associate locali piogge o rovesci.

Temperature minime in calo su tutto il Paese; massime in forte diminuzione al Sud, meno marcata su Marche e Abruzzo, in aumento al Nord e stazionarie altrove.

Venti da Ovest/Nord-Ovest: forti sulla Sardegna, moderati altrove ma con raffiche fino a forti al Sud e lungo la catena alpina.

Per quanto riguarda i mari, sarà mosso l’Adriatico; da mosso a localmente molto mosso lo ionio; molto mossi i restanti mari, fino ad agitato al largo il mar ligure.