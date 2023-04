Previsioni Meteo: oggi e domani il maltempo insiste al Centro/Sud

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 17 e 18 aprile, evidenziando un inizio settimana all’insegna del maltempo, in particolare al Centro/Sud.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 17 aprile 2023

Al Nord, nuvoloso su Triveneto ed Emilia-Romagna con locali piogge mattutine. Prevalenza di cielo sereno o parzialmente velato altrove. Nel pomeriggio aumentano le nubi su Alpi, Prealpi e Appennino ligure dove sono attesi rovesci sparsi, in esaurimento serale ad eccezione di qualche residuo piovasco per la Valle d’Aosta.

Al Centro e Sardegna, molte nubi su regioni adriatiche e basso Lazio accompagnate da piogge insistenti su Abruzzo e Marche meridionali, più isolate sulle altre aree, in prevalenza a carattere di rovescio o temporale nel pomeriggio. Ancora qualche fiocco di neve sui rilievi abruzzesi oltre i 1500 metri. Poco nuvoloso sulle altre regioni con maggiori addensamenti pomeridiani su aree appenniniche e Sardegna meridionale che potranno dar luogo a locali rovesci o temporali; in serata i fenomeni tenderanno a interessare anche le coste della toscana.

Al Sud e Sicilia, sereno sulla parte centro-meridionale dell’isola ma con nubi in sviluppo pomeridiano associate a qualche isolato rovescio temporalesco. Cielo coperto altrove con piogge sparse e temporali pomeridiani. In serata i fenomeni si localizzeranno prevalentemente su Sicilia tirrenica, Calabria, Basilicata ionica e Puglia centro-meridionale.

Temperature massime in flessione per Alpi occidentali, Abruzzo, Molise, Puglia garganica, bassa Calabria e Nord-Est Sicilia; in rialzo su Campania, Basilicata tirrenica, resto della Calabria e Sicilia sud-orientale; stazionarie sul resto del Paese.

Venti ovunque settentrionali: deboli al Nord salvo locali rinforzi serali lungo i litorali adriatici; moderati altrove, localmente forti per regioni centrali, Sicilia e Sardegna orientale.

Per quanto riguarda i mari, saranno mossi Nord Tirreno, alto Adriatico e Mar Ligure, in attenuazione quest’ultimo. Molto mossi gli altri mari tendenti a diventare mossi ad eccezione di Canale di Sardegna, Stretto di Sicilia e Ionio meridionale.

Il bollettino per domani 18 aprile 2023

Al Nord, addensamenti compatti sull’arco alpino con nevicate sparse sul settore occidentale oltre i 1700 metri in attenuazione serale; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione.

Al Centro e Sardegna, addensamenti compatti sulla Sardegna orientale, Lazio e sulle regioni adriatiche con rovesci o temporali diffusi, in attenuazione serale; nubi medio-alte diffuse sul resto del Centro.

Al Sud e Sicilia, ancora cielo molto nuvoloso o coperto, con rovesci o temporali diffusi, in attenuazione dalla sera.

Temperature minime in diminuzione sulle Alpi piemontesi, in aumento sul resto del Centro-Nord peninsulare e stazionarie sul resto del paese; massime in diminuzione sulla Sardegna ed in aumento sul resto della penisola.

Venti deboli di direzione variabile.

Infine, i mari saranno generalmente mossi, con tendenza ad attenuazione del moto ondoso.