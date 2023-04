Previsioni Meteo: 30 aprile e 1° maggio con maltempo, rischio nubifragi

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 30 aprile e 1° maggio, confermando una fase di intenso maltempo, con forti precipitazioni e deciso calo termico.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 30 aprile 2023

Al Nord, cielo generalmente molto nuvoloso, con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale su Piemonte settentrionale ed occidentale, anche localmente intense su quest’ultimo; piogge e rovesci isolati tra Trentino, Nord del Veneto e Friuli; tendenza ad intensificazione dei fenomeni ed estensione ad Alpi, Prealpi, Liguria e, da metà giornata, alla Pianura Padana centro-occidentale; le precipitazioni risulteranno più intense specialmente su Piemonte occidentale e sud-occidentale; quota neve oltre i 2000 metri. Foschie su Pianura Padana e litorali adriatici, in diradamento.

Al Centro e Sardegna, cielo irregolarmente nuvoloso sulle aree peninsulari, con addensamenti più compatti sulle regioni adriatiche, associati a residue locali piogge; tendenza a generale aumento della copertura, con piogge, rovesci e possibili temporali, dapprima sparsi, ma in estensione ed intensificazione nel pomeriggio su Toscana, Umbria, Lazio e Appennino abruzzese. Sulla Sardegna cielo inizialmente velato, con nubi in aumento, associate a rovesci ed isolati temporali, specialmente sulle zone centro-settentrionali; graduale miglioramento dal tardo pomeriggio-sera. Isolate foschie su vallate interne e litorali tendenti a rapido dissolvimento.

Al Sud e Sicilia, molte nubi su Molise, Puglia e Basilicata, associate a piogge sparse, tendenti ad attenuazione. Estesa copertura medio-alta altrove, in abbassamento su Sicilia e Calabria meridionale, associata a piogge, rovesci ed isolati temporali, in intensificazione ed estensione nel corso del pomeriggio a Campania, Basilicata occidentale e Calabria; parziale miglioramento dalla sera sulle zone occidentali dell’isola maggiore. Riduzioni di visibilità per foschie su coste e vallate interne della Campania e sulla Puglia, in rapido miglioramento.

Temperature massime in deciso calo su Piemonte, arco alpino e prealpino, Sardegna, Abruzzo, Sud e Sicilia, ad eccezione della Campania occidentale e coste tirreniche della Calabria; in incremento su Toscana orientale, Umbria, basso Veneto e Romagna; pressoché stazionarie altrove. Minime in aumento sul Tirreno, Sicilia, Liguria e al Nordest; in calo sul medio e basso Adriatico; stazionarie altrove.

Venti deboli orientali al Nord, in rinforzo sulla Pianura Padana ed in rotazione e intensificazione da Nord sulla Liguria. Deboli orientali al centro-sud peninsulare e Sicilia, in generale intensificazione e con rinforzi di scirocco sulle coste tirreniche centrali e da Sud sulla Sicilia occidentale. Deboli variabili sulla Sardegna, in incremento da metà giornata e tendenti a disporsi da Nord Nord-Ovest.

Per quanto riguarda i mari, saranno poco mossi l’Adriatico e lo Ionio settentrionale, con moto ondoso in aumento dalla sera sul Nord Adriatico. Generalmente mossi gli altri mari, in incremento da metà giornata il Mare e Canale di Sardegna e, dalla sera, il Tirreno centrale e sud occidentale nonché i settori più ad Ovest dello Stretto di Sicilia.

Il bollettino per domani 1° maggio 2023

Al Nord, molte nubi su tutte le regioni, con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale al Nord-Ovest e sull’Emilia-Romagna, più insistenti sul Piemonte occidentale e settentrionale e sparse sulle restanti aree montuose. Nel corso del pomeriggio estensione dei fenomeni al resto del settentrione e contestuale intensificazione sulla Pianura Padana centro-orientale. Nevicate diffuse sulle Alpi occidentali con quota neve intorno ai 2000 metri.

Al Centro e Sardegna, sull’Isola cielo parzialmente nuvoloso, con piogge deboli e locali rovesci sull’area settentrionale fino al pomeriggio; sulle regioni centrali cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse, insistenti su basso Lazio e Abruzzo a partire dal pomeriggio.

Al Sud e Sicilia, sull’Isola cielo irregolarmente nuvoloso, con locali piogge e rovesci pomeridiani sull’area tirrenica; sulle regioni peninsulari estesa nuvolosità compatta con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, in intensificazione tarda pomeridiana su Campania e Calabria.

Temperature minime in lieve flessione su Alpi occidentali, Prealpi lombarde, appennino settentrionale, Toscana, Umbria, alto Lazio, Sardegna, Salabria e Sicilia tirrenica, senza particolari variazioni sul resto del Paese; massime in calo al Nord-Ovest, su Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Sardegna, regioni centrali, Campania, Molise, coste pugliesi e Calabria, in rialzo sulla Sicilia, stazionarie sul resto d’Italia.

Venti moderati con raffiche fino a forte: di maestrale sulla Sardegna, meridionali sulla Puglia, settentrionali sulla Liguria e dal pomeriggio da Nord-Est lungo le coste dell’alto Adriatico; da deboli a moderati: meridionali sulle restanti regioni adriatiche e settentrionali sul resto del Paese.

Infine, per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi Mar e Canale di Sardegna; da mossi a molto mossi l’Adriatico e lo Stretto di Sicilia; da mossi a localmente molto mossi i restanti mari.