Previsioni Meteo: nuova perturbazione sull’Italia, weekend di pioggia

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 15 e 16 aprile, evidenziando l’arrivo di una nuova perturbazione, responsabile di condizioni perturbate in particolare al Centro/Sud.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 15 aprile 2023

Al Nord, addensamenti compatti su Alpi, Prealpi ed Appennino, con deboli fenomeni sparsi, più frequenti sui settori occidentali, nevosi al di sopra dei 1500-1700 metri, ma in generale attenuazione dalla sera; -poche nubi al mattino sulle restanti zone con tendenza ad aumento di spesse velature.

Al Centro e Sardegna, cielo molto nuvoloso con rovesci o temporali sparsi, più diffusi su regioni tirreniche peninsulari ed Umbria; fenomeni intensi sul Lazio. in serata tendenza ad attenuazione dei fenomeni sulla Toscana.

Al Sud e Sicilia, molte nubi ovunque con piogge e rovesci sparsi dalla mattinata ad iniziare da alta Campania e Molise con fenomeni in rapida estensione a tutte le zone, anche temporaleschi sulle regioni tirreniche peninsulari e di forte intensità sull’area campana.

Temperature minime in rialzo al Nord-Ovest, regioni centrali tirreniche ed Emilia-Romagna centromeridionale; in calo sul resto del Nord e sulle aree ioniche; stazionarie altrove; massime in diminuzione su Piemonte, Liguria, Lombardia occidentale, Nord Campania e Sicilia centromeridionale; in aumento su gran parte del Triveneto, Romagna, Toscana centrorientale, Marche, Umbria, restante territorio campano e Calabria; senza variazioni di rilievo sul resto d’Italia.

Venti forti di maestrale sulla Sardegna con raffiche di burrasca forte; moderati sudoccidentali al Sud con ulteriori rinforzi sulle relative aree appenniniche; deboli meridionali sulle regioni centrali con rinforzi decisi lungo le coste laziali e settentrionali sul resto d’Italia con raffiche sui crinali alpini occidentali dal pomeriggio.

Per quanto riguarda i mari, sarà da agitato a molto agitato il Mare di Sardegna, localmente grosso in serata il settore più occidentale; da molto mosso ad agitato il Tirreno centrale; molto mosso il basso Tirreno; mosso lo Ionio con moto ondoso in intensificazione al largo dalla sera; da mossi a molto mossi i restanti bacini, tendente a divenire agitato in serata il Canale di Sardegna.

Il bollettino per domani 16 aprile 2023

Al Nord, annuvolamenti consistenti sulle aree alpine ed appenniniche con lievi precipitazioni su Alpi ed Appennino e sugli altri rilievi del Triveneto, nevose oltre i 1600-1700 metri, e in temporaneo sconfinamento pomeridiano verso le zone pianeggianti di Lombardia, Emilia e Veneto; cielo sereno o velato sulle altre zone.

Al Centro e Sardegna, molte nubi compatte sulle regioni adriatiche, Umbria e Lazio centromeridionale con rovesci e temporali sparsi, più diffusi ed intensi su Marche ed Abruzzo; quota neve sulle aree appenniniche marchigiane ed abruzzesi dai 1500metri. Poco nuvoloso sul resto del Centro, a parte qualche annuvolamento più consistente associato a locali rovesci, attesi nella notte ed al mattino sulla Sardegna.

Al Sud e Sicilia moderato maltempo con piogge e temporali sempre più diffusi, in parziale attenuazione serale sulle relative regioni tirreniche.

Temperature minime in calo su Friuli-Venezia Giulia, Toscana e Sicilia occidentale; in rialzo su Lombardia, Trentino-Alto Adige, pianura emiliano-romagnola, Umbria, Marche, Abruzzo, ,olise, Salento, Basilicata, Calabria e restante territorio siciliano; senza variazioni di rilievo sul restante territorio; massime in aumento su Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto settentrionale, area friulana, Sardegna, coste toscane, Lazio e Nord Campania; in diminuzione su bassa Romagna, Marche, Molise orientale, Appennino pugliese, Basilicata e Calabria ioniche e sulla Sicilia tirrenica; stazionarie sul resto d’Italia.

Venti da moderati a forti meridionali sulle aree ioniche con raffiche di burrasca sul Salento; forti occidentali sulla Sicilia; da deboli a moderati dai quadranti settentrionali sul resto d’Italia con ulteriori rinforzi su Toscana, Marche, Umbria ed alto Lazio.

Per quanto riguarda i mari, agitati, localmente molto agitati nella notte ed al mattino, Mar e Canale di Sardegna; da molto mosso ad agitato lo Stretto di Sicilia; da poco mosso a mosso il Mar Ligure; da molto mossi a mossi i restanti bacini.