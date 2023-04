Previsioni Meteo: Venerdì e Sabato Santo all’insegna di piogge e temporali

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 7 e 8 aprile, evidenziando l’arrivo di una perturbazione che porterà piogge e temporali anche nel weekend di Pasqua.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 7 aprile 2023

Al Nord, cielo generalmente poco o parzialmente nuvoloso per nubi medio alte; qualche addensamento più compatto si avrà sulle aree alpine e sulla Liguria; dalla tarda mattinata nubi in ulteriore aumento sui settori alpini con nevicate oltre i 1300-1400 metri e sul Nord Ovest con rovesci sparsi ed isolati temporali in estensione a Lombardia sud occidentale ed Emilia-Romagna; attenuazione di nubi e fenomeni a fine giornata.

Al Centro e Sardegna, sereno o poco nuvoloso sulla Sardegna; iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni peninsulari con aumento delle nubi medio-alte dalla tarda mattinata a partire dalla Toscana ed in estensione a gran parte del Centro; dal pomeriggio nubi compatte in intensificazione sulla dorsale appenninica ma soprattutto sulla Toscana in estensione serale all’alto Lazio con associati rovesci e temporali sparsi.

Al Sud e Sicilia, qualche locale annuvolamento sulle estreme aree meridionali e sull’Appennino ma con scarse probabilità di pioggia.

Temperature massime in diminuzione al Nord-Ovest ed in aumento sul resto della penisola.

Venti deboli settentrionali con residui rinforzi sulla Puglia e tendenti a deboli variabili dal pomeriggio; deboli variabili sul resto del Sud; deboli variabili al Nord con tendenza a disporsi da meridione sull’alto Adriatico e sulla Liguria dove in serata ruoteranno da Nord rinforzando; moderati meridionali al Centro.

Per quanto riguarda i mari, sarà da mosso a molto mosso lo Ionio, con moto ondoso in attenuazione; da poco mossi a mossi i restanti bacini.

Il bollettino per domani 8 aprile 2023

Al Nord, al mattino residui addensamenti compatti sull’Emilia-Romagna meridionale, con rovesci o temporali sparsi, in attenuazione dal pomeriggio; molte nubi su Alpi e Prealpi centrorientali, con rovesci o temporali sparsi, in estensione dalla sera anche al resto del Triveneto; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del settentrione.

Al Centro e Sardegna, cielo molto nuvoloso, con rovesci o temporali diffusi sulle regioni tirreniche peninsulari, in attenuazione dal pomeriggio sulla Toscana e dalla sera anche sul resto del Centro.

Al Sud e Sicilia, iniziali estese e spesse velature sul settore peninsulare e bel tempo sulla Sicilia. Durante la mattinata avremo il graduale aumento delle nubi compatte sulle sulle regioni tirreniche, con rovesci o temporali diffusi inestensione serale anche alle regioni adriatiche.

Temperature minime in diminuzione su Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia, in aumento sul resto del Paese; massime in aumento sulle regioni centroccidentali del Nord, Sicilia, Calabria e Puglia centromeridionale, stazionarie su Triveneto e Sardegna, in diminuzione sul resto della penisola.

Venti moderati di maestrale sulle due isole maggiori; deboli di direzione variabile sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, sarà da mosso a molto mosso il mare di Sardegna; da poco mossi a mossi Tirreno, mar Ligure, Canale di Sardegna e Stretto di Sicilia; poco mossi i restanti mari.