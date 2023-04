Previsioni Meteo: Venerdì Santo con rovesci e temporali

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 6 e 7 aprile, evidenziando l’arrivo di una perturbazione nel Venerdì Santo.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 6 aprile 2023

Al Nord, cielo generalmente poco nuvoloso con velature; nuvoloso dalla sera sulle arre alpine.

Al Centro e Sardegna, nuvoloso sulle regioni del versante adriatico con possibilità di deboli nevicate sulle aree appenniniche sopra i 700-800 metri nella prima metà della giornata; sereno o poco nuvoloso sulle restanti regioni.

Al Sud e Sicilia, molto nuvoloso sulle regioni peninsulari e sulle aree tirreniche dell’isola con associate deboli precipitazioni localmente anche a carattere di rovescio o temporale con fenomeni in generale attenuazione e nubi in dissolvimento dal pomeriggio salvo nuvolosità bassa residua su Sicilia tirrenica, Calabria meridionale.

Temperature massime in generale aumento sulle regioni centro settentrionali, Calabria ionica, Sardegna e Sicilia meridionale, senza variazioni di rilievo sulle restanti regioni.

Venti settentrionali moderati sulle coste adriatiche, regioni ioniche e Sicilia; settentrionali da moderati a forti su Molise, Puglia, Basilicata e Sicilia; deboli variabili sulle restanti regioni.

Per quanto riguarda i mari, saranno poco mossi il Mar Ligure e l’Adriatico settentrionale; da mossi a molto mossi il Tirreno lo Stretto di Sicilia e lo Ionio; mossi i restanti mari.

Il bollettino per domani 7 aprile 2023

Al Nord, nuvolosità irregolare, a tratti anche intensa, in special modo su Alpi, Prealpi e regioni occidentali, con nevicate sparse, in generale al di sopra degli 1200 metri, su Alpi, Prealpi ed Appennino settentrionale, e rovesci o temporali sparsi al Nord-Ovest.

Al Centro e Sardegna, iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con aumento delle nubi medio-alte dal tardo mattino sul settore peninsulare e e di quelle compatte dal pomeriggio sulle regioni tirreniche peninsulari, seguite da rovesci o temporali diffusi; bel tempo invece sulla Sardegna.

Al Sud e Sicilia, cielo in generale poco nuvoloso o velato, con aumento delle nubi compatte dalla sera sulla Campania.

Temperature minime in aumento al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, in diminuzione sul resto del Paese; massime in diminuzione al Nord-Ovest ed in aumento sul resto della penisola.

Venti deboli di direzione variabile.

Per quanto riguarda i mari, sarà da mosso a molto mosso lo Ionio, con moto ondoso in attenuazione; da poco mossi a mossi i restanti bacini.