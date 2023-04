Previsioni Meteo: a Pasqua e Pasquetta “sì alle gite fuori porta ma con l’ombrello”

MeteoWeb

Una massa di aria fredda sta investendo l’Italia in questi giorni: in molte zone del Paese si registra un calo di temperature “su valori che sono tipici di fine febbraio-inizio marzo” delineando così un quadro “dal sapore più invernale che primaverile“, ha spiegato all’Adnkronos il meteorologo e climatologo Andrea Giuliacci. “Si tratta di un freddo insolito per il periodo ma nei prossimi giorni le temperature cominceranno a risalire. A Pasqua, secondo le proiezioni attuali, nelle regioni settentrionali il sole dovrebbe essere protagonista, al massimo qualche nube durante la giornata, meno probabili le piogge. Le temperature saranno nella norma o solo di poco al di sotto. Al Centro/Sud la situazione sarà simile ma con instabilità pomeridiana, ovvero a Pasqua e Pasquetta l’aumentare della nuvolosità nelle ore centrali della giornata potrebbe portare anche qualche improvviso acquazzone, in particolar modo sulle zone interne“.

In sostanza, ha precisato l’esperto, si avrà “instabilità con qualche scroscio di pioggia di breve durata ma nulla di così preoccupante che possa sconsigliare le gite fuori porta. Tuttavia, meglio portare con sé l’ombrello“. Le temperature, ha concluso il meteorologo, “saranno in risalita già da domani, anche se resteranno al di sotto della norma. Venerdì ulteriore limata al freddo, così anche nel fine settimana. Il che significa che per Pasqua e Pasquetta in gran parte dell’Italia le temperature saranno vicine a quelle tipiche del periodo“.