Previsioni Meteo: a Pasqua e Pasquetta instabilità al Centro/Sud

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 9 e 10 aprile, Pasqua e Pasquetta, evidenziando instabilità soprattutto al Centro/Sud.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 9 aprile 2023

Al Nord, nel corso della mattina la nuvolosità tenderà gradualmente ad aumentare, da parzialmente a molto nuvoloso, interessando tutte le regioni settentrionali e generando locali piovaschi sulle zone del triveneto; nel corso del pomeriggio ampie schiarite, con il graduale esaurimento delle piogge.

Al Centro e Sardegna, molto nuvoloso sulle regioni adriatiche con piogge sparse, anche in forma di rovescio, in graduale miglioramento durante le ore pomeridiane, nevicate oltre i 1300 metri; annuvolamenti anche compatti sulle rimanenti regioni del centro ma in graduale diradamento, salvo sul Lazio meridionale dove sono attese rovesci sparsi e isolati temporali nel pomeriggio. Prevalenza di cielo sereno o al più poco nuvoloso sulla Sardegna, salvo temporanei addensamenti sul settore orientale dove saranno possibili sporadici piovaschi.

Al Sud e Sicilia, cielo da parzialmente a molto nuvoloso sulle regioni meridionali, con piogge a carattere di rovescio o temporale che interesseranno principalmente Calabria, Basilicata e Puglia; ampi rasserenamenti serali sulla Sicilia meridionale.

Temperature massime in aumento su Alpi occidentali, bassa Toscana, Lazio, zone interne dell’Abruzzo, Campania e Sardegna, stazionarie su restanti aree alpine e prealpine, Emilia-Romagna occidentale, alta Toscana e Umbria, in diminuzione sul resto del Paese.

Venti da deboli a moderati settentrionali al centro e meridionali al sud, con rinforzi sulle aree montuose; deboli variabili al settentrione.

Per quanto riguarda i mari, sarà poco mosso il mar ligure; mossi i restanti mari, fino a molto mosso lo Stretto di Sicilia.

Il bollettino per domani 10 aprile 2023

Al Nord, inizialmente sereno ma con progressivo aumento di nubi alte da Ovest fino a cielo parzialmente nuvoloso o molto nuvoloso in serata. Nel corso del pomeriggio attesi addensamenti più consistenti sul settore appenninico e sui rilievi alpini di confine.

Al Centro e Sardegna, nuvolosità irregolare sulle regioni adriatiche, con possibili piogge sparse su Marche meridionali e Abruzzo. Dal pomeriggio rapida attenuazione dei fenomeni con successivo cielo sereno; ampio soleggiamento sul resto del Centro, salvo locali addensamenti a ridosso dei rilievi nelle ore più calde; dalla sera velature in transito su Sardegna e Toscana.

Al Sud e Sicilia, ancora molte nubi al Sud con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, più insistenti sull’area tirrenica. Dalla serata attenuazione dei fenomeni con parziali schiarite.

Temperature minime in calo su Pianura Padana, centro peninsulare, Molise, Campania e Puglia settentrionale, in tenue rialzo sulle Alpi occidentali, stazionarie altrove; massime in aumento al settentrione, al Centro e sulla Sardegna, in debole flessione su Basilicata, Calabria meridionale e Sicilia tirrenica, senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.

Venti moderati settentrionali al Centro e al Sud, con raffiche fino a forte su Appennino meridionale e aree montuose siciliane; deboli variabili altrove.

Per quanto riguarda i mari, sarà poco mossi Mar Ligure, Mar e Canale di Sardegna e alto Adriatico; da mossi a molto mossi i restanti bacini; graduale attenuazione del moto ondoso sul Tirreno dal pomeriggio.