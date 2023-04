Previsioni Meteo Piemonte: Ponte del 1° Maggio all’insegna del maltempo

MeteoWeb

“Un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale si espande gradualmente dalle coste africane del Maghreb all’Europa centro-occidentale, garantendo sul Piemonte tempo stabile, seppur con cieli velati o parzialmente nuvolosi, ed un progressivo generale aumento delle temperature fino alla giornata di domani. Nel corso di sabato una prima onda depressionaria atlantica entra sul Mediterraneo occidentale, apportando un aumento della nuvolosità e rovesci pomeridiani a partire dalle Alpi. Da domenica la graduale discesa di una saccatura nord-atlantica, dalle Isole Britanniche, provocherà un deciso aumento dell’instabilità sulla nostra regione, con due giorni di maltempo, precipitazioni diffuse e temperature diurne in netto calo“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo velato o irregolarmente nuvoloso tra nubi e schiarite, con addensamenti più consistenti sulle Alpi nord-occidentali. Deboli piovaschi sulle Alpi nordoccidentali di confine al pomeriggio, con quota neve sui 2500-2700 metri. Zero termico in ulteriore aumento fino ai 3200 metri a Nord e 3500-3600 metri a Sud; inizia a calare a Nord di 100-200 metri nel corso della notte. Temperature in aumento. Venti moderati da Ovest-Nordovest sulle Alpi, deboli da Sud sull’Appennino con moderata intensificazione al pomeriggio fino alle colline adiacenti, deboli prevalentemente da Est-Nordest in pianura con rotazione da Sudovest sul settore orientale nel pomeriggio.