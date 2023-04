Previsioni Meteo Piemonte: peggioramento da domani

MeteoWeb

“Ancora una bella giornata oggi a causa di una temporanea espansione anticiclonica sul Mediterraneo occidentale. Peggioramento del tempo da domani a causa del transito da ovest verso est di una saccatura contenente aria fredda e instabile sulla nostra regione. In conseguenza di ciò sono attesi deboli rovesci sparsi su tutta la regione dal pomeriggio di mercoledì fino a tutta la mattinata di giovedì. Fenomeni più intensi anche a carattere temporalesco potrebbero verificarsi tra la serata di domani e la mattina di dopodomani sul Piemonte settentrionale e orientale. L’addossarsi e il transito di tale saccatura porterà inoltre ad un’intensificazione della ventilazione in quota con interessamento delle vallate alpine da domani e per tutto il periodo previsionale. Possibile sconfinamento del vento in pianura da giovedì pomeriggio“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo nuvoloso al mattino con addensamenti più compatti su Alpi e Piemonte orientale. Nuvolosità in aumento su tutta la regione dalle ore centrali. Al mattino deboli rovesci sparsi a ridosso dei rilievi alpini; dal pomeriggio estensione delle precipitazioni a tutta la regione con valori generalmente deboli. Fenomeni più intensi e persistenti a possibile carattere temporalesco dalla serata su Verbano e Piemonte sudorientale. Quota neve in calo in serata sui 1600-1800 m. Zero termico in calo sui 1800-2000 m a nord e 2400-2500 m a sud. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Venti forti dai quadranti occidentali sulle Alpi; inizialmente deboli da sud, in aumento a moderati nel pomeriggio su Appennino, Astigiano e Alessandrino; deboli prevalentemente meridionali altrove. Dalla sera intensificazione dei venti per foehn nelle vallate alpine occidentali.