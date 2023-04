Previsioni Meteo Piemonte: rovesci e temporali, peggioramento in atto

MeteoWeb

“Una perturbazione nord-atlantica si sta avvicinando all’arco alpino e comincerà a far fluire aria fredda in quota dal pomeriggio odierno, causando un peggioramento delle condizioni meteo con associati rovesci e temporali. Da domani pomeriggio, il fronte freddo associato alla perturbazione si sposterà verso il sud della penisola attivando venti di foehn nelle nostre valli alpine e che favoriranno rasserenamenti diffusi fino al pomeriggio di venerdì, quando una nuova onda di bassa pressione transiterà sulle Alpi e porterà in prevalenza nuvolosità irregolare e nuove nevicate sulle Alpi. Sabato attesa una giornata all’insegna della variabilità atmosferica con nuovi rovesci e temporali al pomeriggio/sera“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani sulle pianure irregolarmente nuvoloso al mattino con copertura più consistente sul settore orientale della regione. Copertura nuvolosa in dissolvimento fino a cielo sereno o soleggiato nel pomeriggio. Addensamenti più compatti permangono a ridosso dell’arco alpino. Al primo mattino attesi residui rovesci o temporali sulle zone orientali della regione con valori generalmente deboli, localmente forti tra Astigiano ed Alessandrino. Precipitazioni in rapido esaurimento nel corso della mattinata. Zero termico in forte calo fino ai 1300 m sull’arco alpino e 1700-1800 m sul resto della regione. Temperature stazionarie. Venti dai quadranti nordoccidentali, forti in montagna, moderati per foehn fino agli sbocchi vallivi occidentali e settentrionali e deboli in pianura.