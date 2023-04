Previsioni Meteo Piemonte: arriva nuova perturbazione

MeteoWeb

“Il transito di un sistema perturbato sul nordovest della penisola nel corso del pomeriggio odierno determinerà rovesci residui in generale esaurimento da metà pomeriggio e l’attivazione di venti di foehn che soffieranno nelle valli nordoccidentali e settentrionali a tratti fino alle pianure adiacenti. Domani la temporanea rimonta dell’alta pressione ad ovest dell’arco alpino occidentale favorirà tempo per lo più stabile, con residue condizioni di foehn al mattino e deboli nevicate in serata sulle creste occidentali per l’approssimarsi di una nuova perturbazione che determinerà nella giornata di sabato spiccata variabilità, con nevicate sui settori alpini, rovesci sparsi nelle ore centrali, più persistenti sul basso Piemonte, e venti di foehn che si attiveranno dal tardo pomeriggio favorendo un miglioramento. Domenica soleggiato al mattino con locale instabilità pomeridiana a ridosso della fascia pedemontana alpina“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani