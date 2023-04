Previsioni Meteo Piemonte: da domani neve sulle creste alpine, foehn in Val d’Ossola e rovesci sparsi

MeteoWeb

“Lo spostamento verso est di un’area depressionaria nel corso del pomeriggio odierno favorirà tempo stabile con qualche debole nevicata sulle creste alpine di confine. Da domani il minimo depressionario stazionerà sull’Italia meridionale, e sul Piemonte si instaureranno intensi flussi in quota da nord con nevicate sulle creste alpine, foehn in Val d’Ossola e rovesci sparsi sul settore meridionale. Lo stazionare del minimo ancora per i prossimi giorni porterà nuvolosità irregolare e qualche possibile debole rovescio, con ventilazione in quota ancora sostenuta“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo irregolarmente nuvoloso con nuvolosità più compatta sui settori alpini e sulla parte meridionale della regione, alternata a schiarite. Precipitazioni al mattino deboli nevicate sulle creste alpine occidentali e settentrionali e rovesci deboli, al più localmente moderati, sparsi su tutto il settore meridionale. Quota neve sui 1700 m. Fenomeni in esaurimento dalle ore centrali sulle Alpi, mentre i rovesci insisteranno ancora nel corso del pomeriggio sulla parte sud, ma con valori deboli, per poi esaurirsi in serata. Zero termico pressoché stazionario sui 1900-2000 m, in lieve calo in serata sui settori alpini occidentali e settentrionali. Temperature minime in aumento, massime stazionarie. Venti deboli al mattino, da nordovest sulle Alpi, da nord sull’Appennino e variabili altrove; dal pomeriggio rotazione da nord e intensificazione in montagna con valori moderati localmente forti e condizioni di foehn nelle vallate alpine settentrionali.