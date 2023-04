Previsioni Meteo Piemonte: possibile peggioramento giovedì

MeteoWeb

“Una vasta area depressionaria sovrasta l’Europa e il Mediterraneo centrali, apportando maltempo sul resto d’Italia, mentre la nostra regione, ai margini della bassa pressione, vede solo formazioni nuvolose pomeridiane con associati deboli rovesci, perlopiù a ridosso dei rilievi, per oggi e domani. Mercoledì, con un temporaneo rialzo barico, sarà la giornata più soleggiata, ma dalla sera la progressiva discesa di un nucleo freddo in quota dalla Polonia verso la Francia annuncerà un moderato peggioramento del tempo sul Piemonte per giovedì, quando avremo nuvole e precipitazioni, con un conseguente sensibile calo delle temperature diurne“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo parzialmente nuvoloso, con addensamenti a sudovest al primo mattino e progressive schiarite da est in mattinata, alternate a nuove formazioni nuvolose sparse nel pomeriggio a partire da Alpi e Appennino, più estese in serata. Precipitazioni deboli brevi rovesci isolati nel pomeriggio, in particolare a ridosso dei rilievi. Quota neve sui 1700-2000 metri. Zero termico in aumento fino ai 2300 metri nel pomeriggio. Temperature in aumento. Venti deboli orientali sulle Alpi e nord-orientali sull’Appennino, localmente moderati sui rilievi meridionali; deboli prevalentemente orientali anche in pianura.