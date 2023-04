Previsioni Meteo Piemonte: peggioramento in arrivo, giovedì rovesci e temporali

MeteoWeb

“Una vasta area depressionaria interessa l’Europa e il Mediterraneo centrali, ma la nostra regione, restando ai margini della bassa pressione, è caratterizzata da nuvolosità irregolare e isolati deboli rovesci sui rilievi nel pomeriggio odierno. Domani un temporaneo rialzo barico garantirà una giornata più soleggiata, mentre giovedì la progressiva discesa di un nucleo freddo in quota dalla Polonia verso la Francia determinerà un peggioramento del tempo, con rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, più persistenti sul settore settentrionale, che persisteranno fino alla mattinata di venerdì“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo prevalentemente soleggiato con cumuli in formazione nel pomeriggio a ridosso dei rilievi, in estensione alle pianure in tarda serata. Deboli rovesci isolati a ridosso dei rilievi nel pomeriggio e sul settore nordorientale in tarda serata. Quota neve in calo fino a 1900 metri. Zero termico in aumento fino ai 2500 metri; graduale calo di 200 metri sul settore settentrionale dalla tarda serata. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento. Venti deboli a tutte le quote, da nordovest sulle Alpi, in rotazione da ovest in serata, da nordest sulle pianure occidentali e da sud-sudest altrove, con rinforzi su Appennino, Astigiano e Alessandrino nel pomeriggio.