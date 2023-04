Previsioni Meteo Piemonte: al via peggioramento, temporali localmente “molto forti”

MeteoWeb

“Tra oggi e venerdì mattina un minimo depressionario, attualmente presente sull’Europa orientale, si muove in moto retrogrado verso la Francia causando un peggioramento del tempo sul Piemonte, per la convergenza di intensi flussi umidi da est sul settore nordorientale, con rovesci sparsi da stasera. Domani l’intensificazione delle correnti determina precipitazioni diffuse sulla regione, anche a carattere temporalesco, più persistenti e localmente forti o molto forti sulle zone settentrionali, nel tratto compreso tra Biellese, Verbano, Vercellese e Novarese. Da venerdì l’ulteriore allontanamento della zona di bassa pressione verso le Isole Britanniche favorirà un graduale miglioramento del tempo, con fenomeni residui ancora moderati nella prima parte della giornata, in successivo esaurimento. Sabato le condizioni saranno stabili, con nuvolosità irregolare“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni diffuse deboli o moderate, anche a carattere temporalesco; fenomeni più persistenti e più intensi, con picchi localmente forti o molto forti, sul settore settentrionale nelle zone comprese tra Biellese, Verbano, Vercellese e Novarese. Quota neve sui 1700 m, in calo fino a 1400-1500 m su Alpi Lepontine e Pennine. Zero termico in graduale calo fino ai 1700-1900 m a nord e 2100-2200 m a sud. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Venti moderati da ovest-sudovest sulle Alpi e meridionali su Appennino, Astigiano e Alessandrino, in intensificazione nel pomeriggio; deboli da est-nordest in pianura, con rinforzi forti dal pomeriggio sulle pianure orientali.