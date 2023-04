Previsioni Meteo Piemonte: domenica nuovo peggioramento

MeteoWeb

“Un minimo depressionario in moto retrogrado dalla Germania verso la Francia settentrionale determinerà condizioni di instabilità sul Piemonte, con diffusi rovesci e temporali, più intensi sul settore centro-settentrionale della regione. La fase di instabilità durerà fino alle prime ore della mattinata di domani, quando l’allontanamento della circolazione verso le Isole Britanniche favorirà un graduale miglioramento del tempo, con fenomeni residui in successivo esaurimento. Sabato è attesa una debole rimonta del campo di pressione sul Mediterraneo, con condizioni stabili e parzialmente soleggiate, mentre domenica si assisterà alla discesa di una nuova saccatura dal mare del Nord“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani al mattino cielo nuvoloso, copertura in graduale attenuazione nel corso del pomeriggio, con schiarite più ampie sulle Alpi. Precipitazioni al mattino deboli sparse sul settore alpino, con valori ancora forti e localmente persistenti sui rilievi settentrionali e sulle zone pedemontane; nel pomeriggio fenomeni deboli isolati in esaurimento. Quota neve sui 1300-1400 m su Alpi Lepontine e Pennine, sui 1700 m sui restanti settori. Zero termico in aumento a partire da sud fino a 2500 m, valori sui 2000 m sui rilievi settentrionali. Temperature minime in diminuzione, massime stazionarie. Venti moderati sudoccidentali sulle Alpi, deboli altrove, meridionali sull’Appennino e prevalentemente orientali altrove, con rinforzi sulle pianure settentrionali nella prima parte della giornata.