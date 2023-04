Previsioni Meteo Piemonte: domenica nuovi rovesci e temporali

MeteoWeb

“Si sta allontanando verso le isole britanniche la circolazione depressionaria responsabile delle precipitazioni avvenute sulla nostra regione tra ieri e oggi. Tale allontanamento favorirà una rimonta della pressione in quota sulle regioni alpine e conseguentemente un miglioramento delle condizioni meteorologiche, che proseguirà anche nelle giornata di domani. Domenica una saccatura scenderà dal canale della Manica verso l’arco alpino occidentale determinando un nuovo aumento dell’instabilità da metà giornata, con rovesci e temporali più diffusi a nord del Po, sporadici o del tutto assenti su Langhe, Roero e settore sudorientale della regione. Per Lunedì è previsto un rasserenamento con diffuse condizioni di foehn“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo poco nuvoloso o velato in montagna con sviluppo di cumuli nel pomeriggio; cielo parzialmente nuvoloso in pianura e nei fondovalle con ampie schiarite nelle ore centrali della giornata. Possibili foschie e locali banchi di nebbia su zone pianeggianti e pedemontane nelle ore prima dell’alba. Precipitazioni assenti salvo isolati piovaschi a ridosso dei rilievi nelle ore pomeridiane. Zero termico in ulteriore rialzo fino a 2900-3000 m su tutta la regione nelle ore centrali della giornata; calo di 200-300 m in serata. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Venti moderati da ovest sulle Alpi con rinforzi sul settore centro-meridionale; sull’Appennino deboli da nord al mattino in rotazione da sud nel pomeriggio con intensificazione; calma di vento in pianura.