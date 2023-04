Previsioni Meteo Piemonte: condizioni di foehn tra oggi pomeriggio e domani

MeteoWeb

“Una saccatura estesa dalla Norvegia alle Isole Britanniche interessa l’Europa centro-nordoccidentale e si allunga, con un’infiltrazione fredda in quota, fino all’Italia centrale, mentre un secondo nucleo freddo in quota scende progressivamente dall’Inghilterra al sud della Germania, sul versante alpino. Questa configurazione crea un moderato gradiente barico a cavallo dell’arco alpino piemontese che provoca, con flussi nord-occidentali in quota, un’intensificazione dei venti sulla regione, con condizioni di foehn per il pomeriggio odierno e la giornata di domani, quando la bassa pressione via-via si estenderà ulteriormente verso l’Adriatico e i Balcani. Successivamente la rimonta dell’anticiclone sull’Europa sudoccidentale riporterà tempo stabile ed un rialzo dello zero termico per la seconda parte della settimana“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani in prevalenza soleggiato o velato, con locali addensamenti sulle creste alpine nordoccidentali e locali annuvolamenti irregolari tra Verbano, Biellese e pianure settentrionali nelle ore centrali; al primo mattino nubi basse sul settore sudorientale, in rapido dissolvimento. Debole nevischio limitato alle creste alpine di confine nordoccidentali. Possibili piovaschi isolati sul Biellese tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio. Zero termico in calo fino ai 1900-2100 m a nord e 2200-2400 m a sud. Temperature in diminuzione. Venti al mattino in montagna moderati da nordovest con foehn nelle vallate nordoccidentali, deboli variabili in pianura con rinforzi su Novarese e Vercellese; nel pomeriggio attenuazione sui settori nordoccidentali e intensificazione in Val d’Ossola, zona dei laghi e pianure centro-orientali.