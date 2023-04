Previsioni Meteo Piemonte: maltempo diffuso da domenica, pioggia anche il 1° Maggio

MeteoWeb

“La presenza di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo occidentale garantisce oggi una giornata stabile sul Piemonte. Domani il passaggio di una prima onda depressionaria porterà qualche rovescio sparso sui rilievi e un aumento delle nubi. Da domenica la graduale discesa di una saccatura nord-atlantica dalle Isole Britanniche, provocherà un deciso aumento dell’instabilità e maltempo diffuso, con precipitazioni moderate o forti e temperature diurne in netto calo. Le precipitazioni perdureranno anche nella giornata di lunedì“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo prevalentemente nuvoloso. Deboli rovesci e piovaschi sparsi sui settori alpini e sulla parte meridionale, in progressivo esaurimento nel corso del pomeriggio. Quota neve sui 2700-2800 metri. Zero termico in progressivo calo fino ai 2900 metri a Nord e 3100 metri a Sud in serata. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Venti moderati occidentali sulle Alpi al mattino, in attenuazione al pomeriggio con progressiva rotazione da Nord in serata; deboli variabili altrove.