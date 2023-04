Previsioni Meteo Piemonte: piogge dal pomeriggio, instabilità fino a domani

MeteoWeb

“Sul territorio piemontese la mattinata è stata caratterizzata da cielo sereno grazie a correnti fresche e secche nordorientali. Tra il pomeriggio odierno e le ore prima dell’alba di domani è prevista sul Piemonte occidentale e sudoccidentale una moderata instabilità causata da un afflusso di aria fredda in quota e da correnti da nordest nei bassi strati. In seguito tempo generalmente soleggiato ma freddo, soprattutto sulle Alpi“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo generalmente soleggiato; annuvolamenti fino al mattino sui settori montani e pedemontani occidentali e passaggi di velature in serata. Deboli precipitazioni fino al primo mattino su Alpi Marittime, Cozie e Graie e zone pedemontane adiacenti. Quota neve sugli 800-1000 m. Zero termico iniziale calo a 1100-1200 m, successivo rialzo a 1500-1600 m. Temperature in diminuzione. Venti da nordest a tutte le quote, moderati localmente forti sulle Alpi e deboli localmente moderati sugli altri settori. In serata rotazione da sud su Appennino e zone pianeggianti adiacenti.