Previsioni Meteo Piemonte: oggi tempo perturbato, ulteriore peggioramento domani 1° maggio

“Il cedimento dell’alta pressione sul bacino occidentale del Mediterraneo sta determinando tempo perturbato sulla nostra regione per il transito di onde di bassa pressione atlantiche. Domani è atteso un inasprimento dei fenomeni con anche temporali per il veloce transito di una nuova perturbazione atlantica. Successivamente l’alta pressione rimonterà nuovamente sulla parte atlantica del continente, convogliando aria secca da nord che riporterà , da martedì, condizioni di bel tempo“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani, 1° maggio, cielo coperto. Precipitazioni

moderate diffuse, con picchi localmente forti e anche a carattere temporalesco in particolare tra Torinese e Verbano. Attesi fenomeni più deboli su Astigiano e Alessandrino. Attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio ed esaurimento in serata. Quota neve intorno ai 2000 m. Zero termico in calo fino a 2200-2300 m. Temperature in diminuzione. Venti dai quadranti orientali a tutte le quote, deboli localmente moderati, con rinforzi sostenuti al mattino sulle pianure a est.