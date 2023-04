Previsioni Meteo Piemonte: venerdì arriva nuova perturbazione

MeteoWeb

“Una circolazione depressionaria interessa l’Italia e apporta aria fredda di origine scandinava in quota. Tale situazione manterrà condizioni stabili e prevalentemente soleggiate sulla regione, ma con temperature minime al di sotto della media del periodo, soprattutto sulle Alpi. Venerdì l’arrivo di una debole perturbazione in discesa dal mare del Nord favorirà un aumento dell’instabilità sulla regione“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo poco nuvoloso con passaggio di velature al mattino. Locali annuvolamenti sui rilievi occidentali al pomeriggio. Precipitazioni assenti salvo isolati e brevi rovesci a ridosso del rilievi nel pomeriggio. Zero termico iniziale calo a 1100-1200 m, successivo rialzo a 1500 m. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento. Venti deboli localmente moderati a tutte le quote, da nord sulle Alpi, da est-nordest in pianura e di direzione variabile sull’Appennino.