Previsioni Meteo Piemonte: venerdì instabilità in aumento e quota neve in calo

“Con l’allontanamento verso est della depressione che ha interessato l’Italia nei giorni scorsi, le correnti in quota sulla nostra regione tornano a disporsi dai quadranti settentrionali, garantendo tempo stabile con temperature minime rigide fino a domani, soprattutto sulle Alpi. Venerdì l’arrivo di una debole perturbazione in discesa dal mare del Nord favorirà un aumento dell’instabilità sulla regione con rovesci sparsi e possibili temporali in area appenninica. La quota neve si abbasserà fino ai 1100-1300 metri“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo poco nuvoloso o velato al mattino salvo addensamenti più compatti sul Piemonte sudorientale; generale aumento della nuvolosità dal pomeriggio con cielo più nuvoloso sul Piemonte occidentale. Possibile formazione di foschie sulle pianure orientali dalla tarda serata. Precipitazioni assenti. Zero termico in aumento fino ai 1700-1800 m. Temperature in aumento. Venti deboli localmente moderati da nordovest sulle Alpi; inizialmente deboli variabili su Appennino, Astigiano e Alessandrino in intensificazione e rotazione da sud nel pomeriggio; deboli variabili altrove.