Previsioni Meteo Piemonte: domani brusco peggioramento, rovesci e temporali

“Flussi da nordovest in quota favoriscono condizioni stabili oggi pomeriggio sul Piemonte, con nubi irregolari. Domani la discesa di un minimo depressionario sul Nord Italia porterà un rapido peggioramento del tempo, con rovesci e temporali anche localmente moderati sulla parte meridionale del Piemonte. Sabato il veloce allontanamento verso sudest della perturbazione lascerà spazio ad un generale miglioramento del tempo, con cielo soleggiato nel fine settimana ed un aumento delle temperature“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani nubi in rapido aumento al primo mattino fino a cielo nuvoloso, con addensamenti più compatti sul settore meridionale nel pomeriggio. Nel corso della mattinata precipitazioni deboli a carattere di rovescio a partire dai settori alpini, in rapida estensione a tutta la regione, localmente moderati sulla parte sud. Nel pomeriggio intensificazione delle precipitazioni, in particolare sulla parte meridionale dove sono attesi temporali. Quota neve sui 1100-1200 metri. Generale attenuazione in serata. Zero termico in calo fino a 1500-1600 metri. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Venti deboli a tutte le quote, dai quadranti settentrionali sulle Alpi e da sud sull’Appennino, con rinforzi sui settori meridionali al pomeriggio, variabili in pianura.