Previsioni Meteo Piemonte: oggi rovesci sparsi, a Pasqua e Pasquetta cambia tutto

MeteoWeb

“Oggi il rapido passaggio di un nucleo di aria fredda in quota, in transito dalla Francia verso il Mar Tirreno, causa un modesto aumento dell’instabilità con rovesci deboli sparsi sulla regione, più intensi e diffusi sul Piemonte sudorientale, in esaurimento già in serata. Da domani la progressiva rimonta del campo di pressione sul Mediterraneo occidentale garantisce condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, anche per le giornate di Pasqua e Pasquetta“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani al primo mattino irregolarmente nuvoloso, con addensamenti localmente compatti sul Cuneese e foschie anche dense sulle pianure orientali; successivo rapido rasserenamento già in mattinata. Nel corso del pomeriggio locali annuvolamenti sulle creste alpine nordoccidentali e sulla fascia appenninica, velature in transito sul Piemonte settentrionale. Possibili deboli piovaschi residui nella notte fino al primo mattino sul Cuneese, con quota neve sui 1300 metri. Zero termico in graduale aumento fino a 2000 metri. Temperature in aumento. Venti deboli o localmente moderati da nord in montagna con locali rinforzi sulle creste alpine settentrionali e in val d’Ossola; in pianura deboli, variabili al mattino e in rotazione da est nel corso del pomeriggio.