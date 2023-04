Previsioni Meteo Piemonte: a Pasquetta temperature massime in aumento

MeteoWeb

Da oggi “correnti orientali nei bassi strati saranno responsabili di un parziale aumento della nuvolosità“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Oggi cielo poco nuvoloso con parziale aumento della copertura nelle ore centrali; locali foschie sulle pianure al primo mattino. Precipitazioni assenti. Zero termico in lieve aumento sui 2000-2200 metri. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Venti moderati da nord in montagna e deboli o localmente moderati orientali in pianura.

Domani cielo velato o parzialmente nuvoloso, per transito di nubi irregolari al mattino; addensamenti in graduale aumento in serata sui rilievi alpini di confine. Precipitazioni assenti. Zero termico in deciso aumento fino a 2500-2600 metri. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Venti moderati settentrionali sulle Alpi e deboli variabili sull’Appennino; in pianura calmi o deboli prevalentemente da est.