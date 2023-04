Previsioni Meteo, piccoli passi verso la Primavera. Ancora forte maltempo il 25 Aprile

MeteoWeb

Giornata interlocutoria oggi sull’Italia, con temperature in aumento su valori finalmente primaverili soprattutto nelle zone interne del Centro ma anche freddo residuo al Nord/Ovest e sulle coste dell’Adriatico e dello Jonio. Le massime giornaliere hanno raggiunto +25°C a Cassino, +24°C a Terni, Guidonia, Caserta, Foligno, Agrigento, Trapani e Oristano, +23°C a Roma, Firenze, Salerno, Frosinone, Siena, Avellino, Benevento, Latina, Viterbo e Rieti, +22°C a Perugia e Pordenone, +21°C a Napoli, Palermo, Cagliari e Siracusa, +20°C a Verona, Messina, Padova, Vicenza, Udine, Cremona, Mantova, Ferrara, Cosenza, Sassari, Forlì e Treviso, +19°C a Venezia, Reggio Calabria, La Spezia, Savona e Lodi, +19°C a Bologna, Bari, Brescia, Trento, Parma, Modena, Lecce, Catanzaro e Rovereto, +18°C a Genova, Catania, Ravenna, Taranto, L’Aquila, Bolzano, Pavia, Brindisi e Merano, +17°C a Milano, Alessandria, Campobasso e Macerata, +16°C a Pescara, Ancona e Crotone, +15°C a Novara, Vercelli, Biella e Sondrio, +14°C ad Asti e Aosta, +12°C a Torino, Como e Biella, +11°C a Varese e Cuneo, +10°C a Verbania.

Nei prossimi giorni avremo schiarite via via sempre più ampie, ma il 25 aprile sarà nuovamente compromesso dal maltempo che colpirà il Nord in modo particolarmente estremo, con violenti temporali al Nord/Est. Piogge sparse interesseranno l’Italia settentrionale già tra domenica sera e lunedì, mentre il maltempo scivolerà al Centro/Sud, colpendo in modo particolare le Regioni Adriatiche del Centro, tra martedì pomeriggio e mercoledì mattina.

Il 25 aprile rischia di essere compromesso in tutt’Italia da forti venti settentrionali che soffieranno impetuosi nel Paese, determinando un nuovo brusco calo generalizzato delle temperature dopo l’aumento termico che consentirà di assaporare la primavera un po’ ovunque nel precedente weekend. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: