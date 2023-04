Previsioni Meteo Sardegna: freddo e maltempo nei prossimi giorni

MeteoWeb

La fase di maltempo che da ieri ha riportato la Sardegna in pieno inverno, con tanto di neve e disagi nel Nuorese, proseguirà anche nei prossimi giorni. Le condizioni meteo avverse permarranno fino alla domenica di Pasqua, quando dovrebbe registrarsi un netto miglioramento. Sull’Isola sono attese temperature vicino allo zero nelle ore notturne e decisamente sotto la media del periodo in quelle diurne. Previsti anche forte vento e temporali nelle prossime ore.

