Meteo Sardegna: le Previsioni per Pasqua e Pasquetta

Pasqua con un po’ di freddo e qualche pioggia, bel tempo Pasquetta: sono le previsioni per la Sardegna, elaborate dall’ufficio meteo dell’Aeronautica Militare di Decimomannu per il ponte festivo. “In questi giorni assistiamo a minimo depressionario in discesa dalla Francia che tende a interessare marginalmente la Sardegna per il fine settimana di Pasqua. Sabato ci sarà il cielo irregolarmente nuvoloso con isolate precipitazioni sul versante centro-orientale nelle ore pomeridiane e serali,” spiegano i meteorologi. Nuvolosità irregolare anche per Pasqua “con nubi più compatte sul versante orientale e con residue deboli precipitazioni“. Cielo poco nuvoloso a Pasquetta “con il transito di una velature senza fenomeni significativi associati, mentre già dalla sera e per martedì ci sarà un temporaneo miglioramento con l’arrivo dell’alta pressione“. Le temperature saliranno di qualche grado, fino a +18/+23°C sulle coste e +15/+17°C nelle zone interne, poco al di sotto delle medie del periodo.

