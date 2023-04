Previsioni Meteo: la prima tendenza ECMWF per l’estate è rovente

MeteoWeb

Il centro meteorologico europeo ECMWF ha pubblicato di recente le prime tendenze meteo per l’estate 2023. Le previsioni attuali sono roventi, indicando un forte anticiclone vicino all’Europa occidentale, che aumenta la preoccupazione per la siccità dopo quella devastante della scorsa estate. In generale, il modello ECMWF è al top per quanto riguarda l’“affidabilità”. Ma nessun sistema di previsione a lungo termine/stagionale può essere definito “affidabile” perché indica solo delle tendenze e il modo in cui i pattern meteorologici si stanno evolvendo su larga scala e per periodi più lunghi.

Il periodo di previsione è giugno-luglio-agosto (JJA 2023), che copre l’estate meteorologica. Per quanto riguarda la pressione, ECMWF prevede una forte area di alta pressione sull’Europa centro-settentrionale, in particolare sul Regno Unito e sull’Irlanda, in estensione fino al Nord Italia. Un sistema così forte può avere un’influenza diffusa sui pattern meteorologici estivi in Europa.

Osservando più da vicino l’andamento della temperatura in Europa, ECMWF indica un clima più caldo del normale sulla maggior parte del continente, con le anomalie maggiori sul settore occidentale, su quello alpino e su parte dei Balcani. L’eccezione si trova verso il settore nordorientale, previsto sotto l’influenza di un flusso settentrionale. Ciò è creato dalla rotazione in senso orario del sistema ad alta pressione sull’Europa nordoccidentale.

Per quanto riguarda le precipitazioni, sono previste condizioni più secche sull’Europa centrale e settentrionale sotto la zona di alta pressione, e condizioni nella norma nel resto del continente. Ribadiamo che si tratta delle prime tendenze per l’estate, che danno solo un’indicazione di quello che potremmo aspettarci complessivamente nella prossima stagione.