Previsioni Meteo Toscana: domani possibili rovesci di neve in Appennino

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi variabile con ampie schiarite. Possibilità di isolate precipitazioni lungo la dorsale appenninica.

Venti: forti di Libeccio sulla costa e sui rilievi, deboli o moderati sulle zone interne.

Mari: agitati sulla costa centrale ma in attenuazione, molto mossi altrove.

Temperature: in lieve calo.

Domani irregolarmente nuvoloso rovesci sparsi e locali temporali, più probabili nel pomeriggio in Appennino e nelle zone interne. Possibili rovesci di neve in Appennino oltre i 1500-1600 metri di quota.

Venti: deboli occidentali in rotazione e rinforzo a nord est.

Mari: mossi.

Temperature: in diminuzione.

Lunedì 3 poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso.

Venti: moderati o forti di Grecale.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi o molto mossi a largo.

Temperature: in ulteriore lieve calo le massime.

Martedì 4 sereno o poco nuvoloso.

Venti: moderati nord orientali con forti raffiche.

Mari: mossi o molto mossi a largo.

Temperature: in ulteriore calo su valori al di sotto delle medie.