Previsioni Meteo Toscana: Pasquetta con temperature massime in aumento

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso salvo temporanei addensamenti nel pomeriggio sulle zone interne. Aumento della nuvolosità alta e stratificata dal pomeriggio a partire dalla costa.

Venti: deboli da nord-est con rinforzi sull’Amiata; fino a moderati di Maestrale sul litorale centro-meridionale nel pomeriggio.

Mari: poco mossi o temporaneamente mossi a sud dell’Elba nel pomeriggio.

Temperature: minime in calo, massime in aumento.

Domani parzialmente nuvoloso o velato.

Venti: deboli occidentali.

Mari: poco mossi con moto ondoso in aumento.

Temperature: minime in contenuto aumento, massime stazionarie o in lieve rialzo specie sulle zone interne.

Mercoledì 12 nuvoloso o molto nuvoloso sulle zone settentrionali dove saranno possibili locali piogge più probabili sul nord ovest. Schiarite al sud in estensione alle altre zone dal pomeriggio.

Venti: deboli meridionali.

Mari: tra poco mossi e mossi.

Temperature: in aumento più sensibile nei valori minimi.

Giovedì 13 molto nuvoloso con precipitazioni che al mattino saranno più probabili sul nord della regione, ma che nel pomeriggio potranno interessare anche il centro sud (specie zone interne) assumendo anche carattere di rovescio o temporale. Possibili nevicate in Appennino oltre i 1000-1200 metri.

Venti: di Libeccio fino a forti sul litorale centro settentrionale.

Mari: molto mossi o agitati i settori settentrionali, mossi gli altri.

Temperature: in calo le massime.