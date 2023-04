Previsioni Meteo Toscana: domani temporali e quota neve in calo

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi nuvoloso o molto nuvoloso in mattinata sulle zone centro-settentrionali con possibilità di deboli piogge, in particolare sulle province nord-occidentali. Graduali schiarite dal pomeriggio al sud in estensione alle zone centrali e in parte anche a quelle settentrionali.

Venti: deboli meridionali nell’interno con rinforzi sui rilievi e lungo la costa.

Mari: fra poco mossi e mossi al largo.

Temperature: in aumento più sensibile nei valori minimi.

Domani nuvolosità irregolare, a tratti intensa, con precipitazioni sparse anche temporalesche, più probabili sulle zone meridionali. Quota neve in calo sull’Appennino settentrionale fino ai 1000-1100 metri in serata.

Venti: di Libeccio fino a forti, in rotazione a Ponente-Maestrale fra il pomeriggio e la sera.

Mari: molto mossi o agitati sul settore centro-settentrionale, mossi al sud.

Temperature: in calo le massime.

Venerdì 14 variabile con nuvolosità anche consistente in mattinata sulle zone più orientali e su quelle meridionali dove saranno possibili residue precipitazioni nella prima parte della mattinata (nevose in Appennino oltre gli 800-900 metri). Ampie schiarite già nel corso della mattinata. Nuovo aumento della nuvolosità in serata a partire dalla costa.

Venti: occidentali, deboli nell’interno, moderati sulla costa con rinforzi sul litorale settentrionale dal pomeriggio.

Mari: mossi o molto mossi a nord dell’Elba.

Temperature: in calo, in particolare le minime.

Sabato 15 generalmente molto nuvoloso per l’ingresso di una nuova perturbazione associata a precipitazioni su gran parte della regione.

Venti: deboli-moderati dai quadranti meridionali con rinforzi di Libeccio sulla costa centro-settentrionale. Rotazione a nord nord-est dal tardo pomeriggio.

Mari: molto mossi sul settore centro-settentrionale, mossi su quello meridionale.

Temperature: minime in aumento, massime in calo.