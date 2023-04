Previsioni Meteo Toscana: oggi rovesci sparsi e brevi temporali

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi variabile-perturbato con residue piogge nelle prime ore della mattina e rovesci sparsi e brevi temporali tra il pomeriggio e la sera.

Venti: deboli-moderati dai quadranti meridionali o orientali.

Mari: molto mossi sul settore centro-settentrionale, mossi su quello meridionale.

Temperature: pressoché stazionarie le massime; valori inferiori alle medie del periodo.

Domani in prevalenza poco nuvoloso ma con addensamenti consistenti sull’Appennino (soprattutto orientale) e sui versanti emiliano-romagnoli dell’Appennino dove saranno possibili isolate brevi precipitazioni.

Venti: tra deboli o moderati settentrionali con locali raffiche fino a forti.

Mari: mossi.

Temperature: minime in lieve diminuzione sulle zone occidentali riparate dai venti, stazionarie o in lieve aumento altrove. Massime in aumento sulla costa e zone limitrofe, in lieve diminuzione in Appennino e sulle zone orientali.

Lunedì 17 nuvoloso con possibilità di locali piogge più probabili sulle zone interne.

Venti: moderati di Grecale.

Mari: mossi a largo.

Temperature: stazionarie.

Martedì 18 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli.

Mari: poco mossi.

Temperature: in aumento le massime.