Previsioni Meteo Toscana: temperature massime in aumento

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi nuvoloso al mattino, parzialmente nuvoloso al pomeriggio, con precipitazioni sparse localmente temporalesche, più probabili sulle zone meridionali, in particolare su quelle prossime alla costa (province di Gr e Li).

Venti: deboli o moderati; da NE nell’interno, da NO in Arcipelago e sulla costa.

Mari: poco mossi o localmente mossi.

Temperature: pressoché stazionarie le minime, in aumento le massime fino a circa 19-20°C.

Domani sereno o poco nuvoloso in mattinata, aumento della nuvolosità nel pomeriggio con rovesci o temporali nelle zone interne, più probabili sull’Appennino settentrionale, Colline Metallifere e Amiata.

Venti: deboli occidentali con rinforzi sull’Arcipelago e sulla costa.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in calo, in aumento le massime.

Giovedì 20 in mattinata parzialmente nuvoloso sulle zone settentrionali con possibili locali rovesci sulle zone di nord ovest, nel pomeriggio condizioni di instabilità con possibili rovesci e temporali sparsi sulle zone interne, in particolare a ridosso dei rilievi.

Venti: deboli meridionali con rinforzi su costa e Arcipelago.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime stazionarie o in lieve calo.

Venerdì 21 sereno o poco nuvoloso al mattino, nel pomeriggio possibili locali rovesci o temporali sulle zone appenniniche.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: pressoché stazionarie.