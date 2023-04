Previsioni Meteo Toscana: temporali pomeridiani nei prossimi giorni

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso in mattinata con locali addensamenti sulle zone appenniniche e orientali. Aumento della nuvolosità dal primo pomeriggio con possibilità di locali rovesci o temporali nelle zone interne, in particolare sull’Appennino, sulle colline del Chianti e sull’Amiata. Rasserenamento in serata.

Venti: deboli occidentali.

Mari: poco mossi.

Temperature: in lieve aumento.

Domani in prevalenza nuvoloso con rovesci o brevi temporali durante le ore centrali della giornata nelle zone interne. Schiarite in serata.

Venti: deboli meridionali con rinforzi su costa e Arcipelago.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve calo.

Venerdì 21 poco nuvoloso al mattino per velature e locali addensamenti, nel pomeriggio possibili locali rovesci o temporali sulle zone appenniniche.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime pressoché stazionarie, massime in aumento.

Sabato 22 sereno o poco nuvoloso in mattinata, modesti annuvolamenti nel pomeriggio sulle zone interne.

Venti: deboli variabile.

Mari: poco mossi.

Temperature: in aumento nei valori massimi.