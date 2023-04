Previsioni Meteo Toscana: oggi rovesci sparsi e locali temporali pomeridiani

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi irregolarmente nuvoloso con rovesci sparsi e locali temporali pomeridiani.

Venti: deboli nord orientali, con rinforzi in Maremma.

Mari: mossi.

Temperature: in diminuzione.

Domani sereno o poco nuvoloso con residui addensamenti in mattinata.

Venti: in progressivo rinforzo fino a moderati o forti di Grecale.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi o molto mossi a largo.

Temperature: in ulteriore lieve calo le massime e le temperature serali.

Martedì 4 sereno.

Venti: moderati nord orientali con forti raffiche.

Mari: mossi o molto mossi a largo.

Temperature: in ulteriore deciso calo fino a valori invernali.

Mercoledì 5 soleggiato.

Venti: moderati da nord-est con locali forti raffiche.

Mari: poco mossi sottocosta mossi al largo.

Temperature: minime in calo con gelate anche in pianura, massime stazionarie.

Giovedì 6 parzialmente nuvoloso con addensamenti temporaneamente più consistenti associati a possibili brevi precipitazioni a carattere occasionale; non si escludono locali brevi nevicate in Appennino oltre 800 metri.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie o in ulteriore lieve calo le minime sulle pianure interne; diffuse gelate.