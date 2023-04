Previsioni Meteo Toscana: oggi punte di +25°C

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi poco o parzialmente nuvoloso per velature con foschie dense in mattinata nei fondovalle dell’interno. Modesti addensamenti cumuliformi nel pomeriggio in prossimità dei rilievi; non sono attese precipitazioni significative.

Venti: deboli in prevalenza occidentali.

Mari: poco mossi.

Temperature: in lieve aumento nei valori massimi con punte di 23-25 gradi.

Domani inizialmente nuvoloso per nubi alte e stratificate, temporaneamente consistenti; temporanee schiarite dalla tarda mattinata a partire da ovest. In serata nuovo aumento delle nubi con possibili prime piogge sul nord ovest nella notte.

Venti: deboli-moderati da sud, sud-est.

Mari: poco mossi con moto ondoso in aumento in serata.

Temperature: minime in lieve aumento, massime quasi stazionarie.

Lunedì 24 instabile con rovesci e locali temporali nella prima parte della giornata. Miglioramento nel pomeriggio con isolati e residui rovesci nelle zone più interne.

Venti: moderati occidentali.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: minime in ulteriore lieve aumento, massime in calo.

Martedì 25 variabile con addensamenti più compatti nel pomeriggio quando sono previsti rovesci o brevi temporali nelle zone interne.

Venti: moderati meridionali in rotazione da nord nord est.

Mari: mossi.

Temperature: in calo.