Previsioni Meteo Toscana: 24 e 25 Aprile con rovesci e temporali nelle zone interne

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi instabile con rovesci e locali temporali sulle zone interne, schiarite sulla costa.

Venti: moderati o forti occidentali sulla costa centrale, deboli sulle zone interne.

Mari: mossi in aumento a molto mossi.

Temperature: in lieve calo, con punte di 20-22 gradi.

Martedì 25 variabile con ampie schiarite e addensamenti più compatti nel pomeriggio quando saranno possibili rovesci o brevi temporali nelle zone interne e sui rilievi.

Venti: in prevalenza moderati occidentali con locali rinforzi sull’Arcipelago settentrionale.

Mari: mossi o molto mossi. Temporaneamente agitati fino al primo mattino al largo tra Capraia e Gorgona.

Temperature: in calo le minime nelle zone con cielo sgombro da nubi; quasi stazionarie le massime.

Mercoledì 26 poco nuvoloso per transito di inconsistenti velature. Nel pomeriggio modesti addensamenti cumuliformi nelle zone interne e montuose.

Venti: deboli variabili, di brezza lungo il litorale.

Mari: mossi in attenuazione a poco mosso.

Temperature: minime in calo; massime in aumento.

Giovedì 27 sereno o poco nuvoloso con modesti addensamenti pomeridiani nelle zone interne e valture in transito..

Venti: deboli di brezza.

Mari: poco mossi.

Temperature: massime in lieve aumento.